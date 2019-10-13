2019-10-13T13:22:24+03:00
Общество

Где магазин «Лента» установил памятник покупателям

Отлитая из металла скульптура украшает вход в гипермаркет
Василиса Алексеева
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Фото www.liveinternet.ruФото www.liveinternet.ru
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Оказывается, памятник покупателям «Вот оно счастье!» появился у входа в гипермаркет «Лента» в городе Барнаул шесть лет назад. Скульптура, изображающая счастливых покупателей динамичная и живая, представляет собой супружескую пару, которая только что вышла из «Ленты». Мужчина катит тележку, полную товаров, а на верху, прямо в ней, сидит довольная жена. На пакетах, которые «висят» на тележке красуется название «Лента».

Композицию отлил из металла барнаульский скульптор, выпускник высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной Эдуард Добровольский. Ее установили в мае 2013 года.

Как рассказал изданию altapress.ru скульптор, этот заказ он сделал бесплатно, в качестве собственной рекламной акции. Он предложил идею, и управляющей магазином она понравилась.

Как утверждают пользователи соцсетей, у магазина «Лента» в Барнауле нет отбоя от желающих сделать фотографию с композицией.

- Традиция устанавливать памятники и скульптуры покупателям, продавцам и шопоголикам существует давно, - отметили в пресс-службе гипермаркета «Лента». - Такие композиции украшают как города России, так и зарубежья. Есть они в Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, в Геленджике, в Ростове-на-Дону и других городах страны. Скульптуры продавцов и покупателей установлены в Белоруссии, Германии, Испании, Норвегии, Дании и других странах. Когда появилась идея установить такой памятник в Барнауле, мы ее поддержали. Это фишка, которая привлекает внимание людей.

КСТАТИ

Покупая товары в магазине «Лента» с 30 сентября по 16 октября с использованием карты постоянного покупателя, у вас есть шанс попасть в число участников "Семейного квеста", который пройдет в «Ленте» 19 октября. Представители «Ленты» по чекам отберут пять самых активных покупателей и пригласят пройти увлекательные задания, за которые можно получить подарочные карты на сумму от 3000 до 15000 рублей. Даже если вы не станете участником квеста, в этот день у вас есть возможность не только совершить покупки, но и отлично провести время. Вас ждут дегустации продукции, розыгрыши призов и интерактивная программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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