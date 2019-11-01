Голосование в псковском фотоконкурсе «Котябрь — 2019»

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ

Голосование за самого симпатичного усатика Псковской области начинается!

К фотоконкурсу «Котябрь» присоединились около 75 участников из разных уголков Псковской области.

В нашем конкурсном альбоме оказались такие разные котики... Рыжие и чёрные, непоседливые и сонливые. Но все удивительно милые и трогательные.

Многим хозяевам было очень сложно выбрать самую лучшую фотографию своего любимца. Поэтому сделать выбор пришлось нам. К голосованию редакция допустила лишь одно фото каждого из пушистых участников.

Во время голосования читателям придётся выбрать самого красивого пушистика — символа этой осени.

Само голосование проходит на сайте издания «Комсомольская правда - Псков». Продлится оно две недели, с 1 по 14 ноября включительно. Проголосовать за понравившегося питомца можно один раз в сутки, для этого достаточно лишь нажать на сердечко на его фото.

Не паникуйте, если ваш голос не отображается мгновенно. Это не значит, что голоса не учитываются! Дело в том, что сайту нужно время, чтобы засчитать ваш «лайк».

ПРИЗЫ

По итогам голосования определятся три победителя. Роскошные призы для псковских котиков подготовил магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа». В их числе уютная кроватка-лежанка, 2 гамачка-лежанки на батарею, домик-норка, крутой современный травяной комкующийся наполнитель для туалета FIX, удобный лоток и лопатку для уборки. Призеры получат и дисконтные карты постоянного покупателя магазина (ПОДРОБНЕЕ).

Сертификат на услуги красоты для животных призёрам конкурса подарит салон «GROOM ROOM». Полезные подарочки готовит и «Зоолавка» из ООО Империал — ТС Пчёлка. Словом, побороться есть за что!

КСТАТИ

Положение о фотоконкурсе «Котябрь» читайте ЗДЕСЬ.