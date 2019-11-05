«7САМУРАЕВ» вашего подсознания

Каждый его показ уникален. Порядок реплик актеров не зафиксирован. Верной или неверной интерпретации его не существует. Он сделан одновременно и «по мотивам» великого фильма, и «вовсе не по мотивам». Волнительно, ведь такого на псковской сцене еще не было. О предстоящей премьере «Комсомолке» рассказал режиссер Сергей Чехов и дирекция псковского театра.

Закономерность, а не кара

Главная мысль спектакля визуализирована в инсталляции. Большая сцена Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина превращается в белое пустое пространство, в центре которого огромный черный камень, здесь и будут существовать главные герои постановки.

Камень, эта единая глыба, он асимметричен, с узким основанием, стоит под углом. Мы уверены, что он упадет, но он стоит вопреки всем законам физики. Как реагировать на этот парадокс, на разрушение до деталей просчитанного плана? Постановка Сергея Чехова – поиск ответа на этот вопрос.

Сергей Чехов.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Главная тема, с которой мы работаем – невозможность построить идеальную интеллектуальную модель будущего события. Когда это будущее наступит, все пойдет не так, как мы задумали, - объясняет режиссер.

Кстати говоря, Сергей Чехов без раздражения и паники признается, что за неделю до премьеры камень оказался не таким, каким они его задумывали с художником спектакля Анастасией Юдиной.

- Сейчас это похоже на то, что древние египтяне пытались собрать из блоков модель нашего камня. И это не беда и не проблема. Это нормальный процесс. И спектакль по большому счету об этом, - отмечает автор идеи.

Однако нельзя назвать «7САМУРАЕВ» историей про обрушившиеся надежды. Постановка, по замыслу режиссера, как раз таки призывает «перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд, потому что это – закономерность, а не кара».

Самураи ли?

В спектакле «7САМУРАЕВ» семь главных персонажей-девушек. Самураи они или нет, наверняка понять трудно. Режиссер отмечает, что это, скорее, семь свойств единой системы, но какой?

В анонсе к спектаклю говорится: «Просмотр оригинального фильма Акиры Куросавы не является необходимым или даже желательным условием для посещения нашего спектакля». Такое предупреждение еще больше интригует зрителя, становится непреодолимо интересно проследить ассоциативную связь псковских «7САМУРАЕВ» с легендарным японским фильмом, залезть в сознание Сергея Чехова и пройти с ним путь от фильма к спектаклю по мотивам (или нет).

- Деревня, на которую совершают набеги разбойники – наша черепная коробка. Разбойники – внешняя угроза (скорее то, что наше сознание воспринимает внешней угрозой). Чтобы с ними разобраться, мы призываем мышление. Это и есть семь самураев, которых мы просим помочь, - объясняет Сергей Чехов.

Худрук театра Дмитрий Месхиев уверен, что это будет невероятно красивое действо: на протяжении нескольких месяцев актрисы тренировались с мечами и занимались пластикой. Но как девушки-«самураи» помогут этой «деревне», зритель узнает на спектакле. Не потому что в нем невероятные перипетии или внезапная развязка, а потому что каждый зритель увидит свой вариант и придет к своему выводу.

Дмитрий Месхиев.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Никогда не повторится

- Для того, чтобы знать, как живет спектакль «7САМУРАЕВ», нужно ходить на каждый показ, - шутит арт-директор театра Андрей Пронин, а, может быть, и не шутит.

Сергей Чехов предоставил актрисам большую свободу. Спектакль, как и фильм, состоит из трех частей. Для каждой определен некий закон существования, но конкретной партитуры, до деталей прописанных действий и реплик здесь нет. Сегодня артистка использует реплику, а в другой раз – нет, сегодня она выстраивает реплики в таком порядке, а потом – в другом. Каждый раз наполнение спектакля будет разным и особенно его конец, третья часть – генеративная опера.

Так создатели определяют жанр спектакля. Финальная часть на глазах зрителей родится из звуков и возгласов, изданных вовремя показа. Генеративный саунд-дизайн предполагает, что все слова и звуки будут на ходу преобразованы в музыку, этим займется профессионал Владимир Бочаров. Кульминационную оперу исполнят актрисы в третьей части.

Невиданный эксперимент

Малая сцена не подойдет этому спектаклю, уверен режиссер. Камерность сломает эпичность этого грандиозного замысла.

- На малой сцене у нас уже есть подобного рода эксперименты. А как начинать выходить на большую аудиторию? Насколько это возможно, мы и проверяем. Мы пробуем очевидно непростой спектакль в большой форме, - отвечает Сергей Чехов.

Вероятно, некоторые псковичи с предвкушением узнавали подробности нового и уникального спектакля и жадно выхватывали реплики режиссера и пробирались к его задумке, а кого-то при обсуждении идеи постановки не покидала мысль: «Что за дичь?».

Руководство Псковского театра драмы уверено, что идти в одном русле, следовать пожеланиям одного зрителя – гибельный путь для театра.

- С моей стороны это даже не риск, а обязанность идти на эксперименты и пробовать новые вещи (новые даже для других театров). Только таким образом мы сможем добиться чего-то интересного и двигать театр вперед, - рассуждает художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. – Поставить десяток несложных коммерческих пьесок просто: девять из них будут комедиями, и все будут счастливы. Но тогда театр умрет как творческая единица и место культурной силы региона.

КСТАТИ

Спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы выдвинут на национальную театральную премию «Золотая маска» в пяти номинациях.

Лучшая постановка прошедшего театрального сезона в Пскове поборется за звание лучшего спектакля в большой форме. На соискание «маски» представлен петербургский режиссер Петр Шерешевский и актеры театра.

Евгений Терских номинирован на театральную премию за исполнение лучшей мужской роли (за роль Городничего), Дарья Чураева – за лучшую женскую роль второго плана (за роль дочери Городничего Марьи Антоновны), Виктор Яковлев – за лучшую мужскую роль второго плана (за роль Земляники).

Коллектив из Пскова покажет фантазию на тему комедии Н. Гоголя профессиональному жюри весной следующего года. Церемония вручения премии состоится 15 апреля в Москве.

Кроме того, президент фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский сообщил, что экспертный совет отметил и другую псковскую работу – постановку Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона».

- Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» обладает безусловными художественными достоинствами. К сожалению, по итогам обсуждений этот спектакль не попал в окончательную афишу фестиваля, - сообщает Игорь Костолевский.

НАША СПРАВКА

Философский фильм «Семь самураев» японского кинорежиссера Акиры Куросавы вышел на экраны в 1954 году. Сразу стал очень популярен как в Японии, так и в мире. В дальнейшем многие режиссеры использовали сюжет этого в своих картинах. Фильм занял первое место в списке журнала Empire «100 лучших фильмов мирового кинематографа», составленном в 2010 году. Получил несколько международных наград.