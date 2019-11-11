Чехов снова победил псковского зрителя

Сергей Чехов ищет ответ на вопрос, как устроена человеческая психика и как выглядит мысль. В этом спектакле подсознание человека обращается за помощью к самураям, но выиграют они бой с тревожной мыслью или нет – неизвестно. Каждый раз исход уникален. «Это конец или антракт?» - не могли понять зрители. Потому что у борьбы со страхами нет конца.

ЧЕРВИ МЫСЛЕЙ

На этом спектакле не дадут звонков, потому что он начнётся, как только вы сдадите вещи в гардероб. Отметить свой визит в театр фотографией в фойе с Пушкиным в этот раз не получится. Еще до назначенного часа «7САМУРАЕВ» откроются немой и при этом говорящей предысторией, рассказом о начале начал. Инсталляции в холлах иллюстрируют этакое сотворение мысли человеческой, ее внезапное, не за 7 дней, появление и укоренение в сознании.

Фото: Андрей Кокшаров. Спектакль предваряет шесть перформансов и художественная экспозиция.

В правом крыле – огромный экран, перед ним белая площадка. Внутри бездна, из которой выползают волосы – наши тревожные мысли. Локоны издали напоминают червяков, крепко присосавшихся и паразитирующих в нашем мозгу. Экран знакомит нас с первым героем истории Екатериной Красногировой. Остальные шесть – в левом крыле.

Фото: Андрей Кокшаров. На эту постановку стоит приходить заранее, чтобы не пропустить "предисловие".

В центре – снова эмбрионы наших страхов, облаченные в мерзкие запутанные волосы. На экранах без звука транслируют интервью актрис (Илона Гончар, Екатерина Миронова, Наталья Петрова, Ксения Соколова, Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Дарья Чураева), рядом всегда деталь семикомпонентного пазла – японское слово, окруженное расшифровками, которые вплетают эти семь элементов в бесконечную паутину психических процессов.

Кажется, благодаря столь подробному «вступлению» можно было понять намек на стилистику произведения и скоропостижно удалиться. Но нет – любит недогадливый псковский зритель спустя 15 минут от начала поднять полряда и поцокать к выходу.

Итак, мысль родилась, а какая – откровенно расскажут героини спектакля.

КАК ВЫГЛЯДИТ МЫСЛЬ?

Фото: Андрей Кокшаров. Кто поможет нашему сознанию распутать клубок страшных мыслей?

Обнажённая девушка с безупречным силуэтом, распущенными волосами и пластичным телом отлично подходит на эту роль. Поднимается «занавес» - белый лист с жирной дыркой-точкой посередине. У огромной непропорциональной густо-черной глыбы лежат друг на друге семь актрис в нюдовых облегающих комбинезонах с налипшими на них прядями волос. А вы думали, будут кимоно и чонмаж (традиционная прическа самураев)? А здесь даже катаны и клинки обнулены до свежих деревянных палок.

Девушки на камеру выдадут пожирающие их переживания и вспомнят самые мерзкие ощущения. Смерть, страх, насилие, преступление, потери, одиночество. Популярным языком, тема спектакля – психологическая травма, действие – поиск способа перебороть ее. Воспоминание о шокирующем событии, по Чехову, кажется, сравнимо с попаданием этого противного клока волос из фойе вам в глотку. Только там может вырвать, а потрясение не вырвете.

Фото: Андрей Кокшаров. А вы готовы признаться себе в своих страхах?

«7САМУРАЕВ» Сергея Чехова – синтетическая иллюстрация жизни сознания, причем, скорее, женского, с его знаменитыми тараканами. Тяжеленный черный камень, который мы неотступно носим в себе, а вокруг него – голые девушки, непрерывно выдающие спутанные, обрывающиеся фразы, которые никогда не выстроятся ни в монолог, ни в диалог – только полилог без начала и конца. Если бы наши мысли можно было положить на весы, цифры были бы такими же, как у этого неподъемного валуна.

ВЫКЛЮЧИТЕ ИНТЕЛЛЕКТ

Что делать тем, у кого в голове не беседуют обнаженные дамы и не танцуют самураи, то есть тем, у кого спектакль не вызывает ровно никакого отклика? Вариант побега мы уже обсудили, следующий – соцсети и игры на смартфоне. Мужская часть зрителей отреагировала совершенно, как в семейном быту: кто-то попытался проникнуться потоком женских переживаний, кто-то достал телефон.

Людей, у которых рацио преобладает над эмоциями, минут через 20 настигнет отчаяние, но эстетическая красота спектакля не удержит на местах только близоруких. Сильные грудные певучие голоса актрис, потусторонние звуки, движения женских тел в облегающих костюмах, выверенные стойки самураев и рисунок действий с мечом... Если после первой части вы не стали думать о смерти и одиночестве, значит, у вас осталось больше места для ощущения красоты творимого действа.

Фото: Андрей Кокшаров. Актрисы несколько месяцев тренировались с "японскими мечами".

Сначала думаешь, что семь девушек на сцене – семь потоков сознаний разных людей, переживших ошеломляющие события: смерть матери или самоубийство подруги, насилие или убийство человека. Потом подозреваешь, что все это произошло в жизни одного героя. Потом заходишь в аналитический тупик и вспоминаешь, что ты на спектакле Чехова, где стоит выбросить к чертям традиционную систему координат с характерами да завязкой. Если вы, как эти девушки, запишите на GoPro все свои мысли за один день, вряд ли выстроится такой целенький и гармоничный характер. В основе спектакля не лежит текст или фразы из фильма, а реплики героинь родились из жизни, из серии интервью творческой команды спектакля. «Мне неинтересно обслуживать готовый текст» – отметил режиссер перед премьерой.

БОЙ ОКОНЧЕН, НО ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

И что делать, когда твой мозг превращается в белое замкнутое пространство, в котором живут и беседуют семь девушек? Как говорится: сделайте глубокий вдох и попытайтесь выкинуть из головы все проблемы. Направьте в раздираемую распрями мыслей деревню самураев и ждите исхода.

Лист-занавес поднимается в третий раз. В этом эпизоде актрисы надевают одежду хоть немного похожую на костюм воина – черные майки по диагонали порезанные в битве. Танец с японскими мечами окончен. Камень взорван. Зал наполняется дымом. Начинается опера. Та самая, генеративная, которая соберёт причудливые звуки, бульканье, гудение, сопровождающие реплики женщин, и их сильные и чистые голоса. Заклинающая, невероятной красоты, песня звучит в финальной части постановки.

Фото: Андрей Кокшаров. Борьба со страхами - бесконечный цикл.

Что это: победа или поражение? Камень подорван, но остался стоять, песня звучит, но не просветляет. Опустившийся занавес ставит точку. Бой проигран, но война продолжается. «Каждый раз спектакль будет уникальным», – предупреждает автор. Актрисы свободны в расстановке реплик и издают разные звуки. И в следующий раз нас может ждать победа, а в другой раз – смерть.

ГЛУХОСЛЕПЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Кстати говоря, не только семь «самураев» населяют постановку. На протяжении всего спектакля по обеим сторонам спиной к зрителям на креслах сидят два старика (Виктор Яковлев и Юрий Новохижин). У них перед глазами экраны, показывающие сцену, но глаза их заклеены. На мониторе только камень и белая пустота. Возможно, они – аллегория посторонних людей, которые всегда глухослепы по отношению к окружающим. Возможно, это аллегория немого судии, который ниспослал человеку столько страданий и наблюдает за результатами своего «эксперимента». А, возможно, перед нами те самые люди, у которых в головах борются семь самураев не на жизнь, а на смерть, а они, как слепые котята, ждут, чтобы кто-то показал им, куда идти.

Фото: Андрей Кокшаров. Смотрю, но не вижу.

Почерк Сергея Чехова тверд и узнаваем, вкус и эстетизм на высоте. Рука не поднимается написать: «Если это не ваш режиссер, то не ходите на спектакль». Вы можете пропустить «Очень громкую премьеру» или «Каштанку», весьма симпатичные и хорошие спектакли. На «7САМУРАЯХ» пусть ничего не поймете, но приобщитесь к современному театру, к художественности 21 века.