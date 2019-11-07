2019-11-07T11:27:25+03:00
Общество

Фото для конкурса «Модный чемпион» в Пскове будет делать профессиональный фотограф

Условия фотоконкурса на спортивном празднике "Маленький чемпион" изменились
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"Модный чемпион" на празднике "Маленький чемпион" в Пскове."Модный чемпион" на празднике "Маленький чемпион" в Пскове.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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До нашего спортивного фестиваля «Маленький чемпион — осень 2019» осталось всего ничего. Мы встречаемся на площадке в УСК «Олимп» 10 ноября. Традиционно вместе с конкурсами «Командный стиль», «Командная стенгазета» мы проводим фотоконкурс «Модный чемпион».

В этом сезоне мы немного изменили условия проведения и участия в голосовании. Для чего мы это сделали? Во-первых, для того чтобы снимки соответствовали техническим требованиям фотоконкурса. Во-вторых, качество фото обеспечит равные условия для всех деток.

В целом, для родителей и детей, которые решат участвовать в фотоконкурсе изменилось не многое, но надо учесть лишь пару моментов. Каких? Обратите внимание, что на площадке соревнований мы оформим специальную фотозону. В ней вам и предстоит фотографировать вашего ребенка.

Также как и раньше на фото с малышом могут присутствовать только родители.

Наш фотограф сделает три снимка вашего малыша.

В конце праздничного дня все снимки, сделанные в фотозоне, мы выгрузим в специальный альбом в официальной группе «Маленького чемпиона». Там вы сможете выбрать для голосования один снимок. Его надо будет прислать с 11 по 13 ноября 2019 года (включительно) на адрес электронной почты info@pskovkp.ru. В теме письма вы должны обязательно написать: Модный чемпион_Имя и фамилия ребенка. Иначе ваш снимок может затеряться.

Все участники «Модного чемпиона» подписывают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды -Псков». (См приложение №1 в положении о фотоконкурсе)

Участие в конкурсе остается бесплатным.

Голосование на сайте «Комсомольской правды - Псков»: pskov.kp.ru за самого модного малыша начнется 14 ноября 2019 года. Завершится конкурс – 21 ноября 2019 года.

За новостями конкурса следите как и прежде на нашем сайте и в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».

Проголосовать за понравившееся фото можно после авторизации на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Мой мир, Я.ру). Голоса принимаются один раз в сутки за неограниченное количество участников.

Победителем станет малыш, фотография которого набирает максимальное количество голосов. Всего определяется три лидера: 1 место, 2 место, 3 место.

Церемонию награждения мы проведем до 30 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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