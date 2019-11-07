Положение о конкурсе «Модный чемпион - осень 2019»
Положение о конкурсе
«Модный чемпион - осень 2019»
I. Условия проведения фотоконкурса
Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков».
Площадкой для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru.
К конкурсу приглашаются участники фотосессии «Модный чемпион». Место проведения фотосессии – универсальный спортивный комплекс «Олимп». Дата проведения фотосессии – 10 ноября 2019 года.
Условия участия:
1) На конкурс принимаются фотоснимки, сделанные на площадке фестиваля «Маленький чемпион» 10 ноября в УСК «Олимп». Съемка будет проведена фотографом «Комсомольской правды - Псков», работающим на площадке мероприятия в специально отведенной фотозоне, которая будет организована на площадке. Фото будет сделано в соответствии с требованиями фотоконкурса: в центре фотографии будет ребенок, допустимо присутствие родителей. Недопустимо присутствие других участников забегов и гостей мероприятия. Один ребенок получит три кадра.
2) Снимок для участия в конкурсе законные представители ребенка отбирают самостоятельно из фотоальбома в официальной группе фестиваля «Маленький чемпион» в «ВКонтакте».
3) Отобранный снимок ребенка высылается с 11 по 13 ноября 2019 года (включительно) на адрес электронной почты info@pskovkp.ru. Тема письма: Модный чемпион_Имя и фамилия ребенка.
4) Участники подписывают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды». (См приложение №1)
5) Плата за участие в конкурсе не взимается.
II. Порядок проведения фотоконкурса
Старт конкурса – 14 ноября 2019 года.
Завершение конкурса – 21 ноября 2019 года.
Конкурс проводится на сайте «Комсомольской правды - Псков»: pskov.kp.ru. Читатели информируются о конкурсе информационными сообщениями и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».
К голосованию допускаются пользователи, прошедшие авторизацию на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Мой мир, Я.ру). Голоса принимаются один раз в сутки за неограниченное количество участников.
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, которые покупают голоса.
III. Итоги Конкурса и награждение участников
Победителем признается малыш, фотография которого набирает максимальное количество голосов.
Всего определяется три лидера: 1 место, 2 место, 3 место.
Все три малыша получают подарки от партнеров конкурса. Приз не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.
Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.
Церемония награждения проводится до 30 ноября 2019 года.
Приложение №1.
Согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды»
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) даю согласие на участие своего ребенка в конкурсе фотографий «Модный чемпион» от издания «Комсомольская правда-Псков», который проводится в ноября 2019 года на сайте издания pskov.kp.ru. Я принимаю условия о размещении фотографии в рамках конкурса «Модный чемпион» и ходе голосования c целью определения победителей.
Телефон участника _______________________________для сообщения результатов и приглашения на церемонию награждения.
Примечания (по желанию участника: город проживания, время для звонков) ___________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК KP.RU
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