Положение о конкурсе

«Модный чемпион - осень 2019»

I. Условия проведения фотоконкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков».

Площадкой для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru.

К конкурсу приглашаются участники фотосессии «Модный чемпион». Место проведения фотосессии – универсальный спортивный комплекс «Олимп». Дата проведения фотосессии – 10 ноября 2019 года.

Условия участия:

1) На конкурс принимаются фотоснимки, сделанные на площадке фестиваля «Маленький чемпион» 10 ноября в УСК «Олимп». Съемка будет проведена фотографом «Комсомольской правды - Псков», работающим на площадке мероприятия в специально отведенной фотозоне, которая будет организована на площадке. Фото будет сделано в соответствии с требованиями фотоконкурса: в центре фотографии будет ребенок, допустимо присутствие родителей. Недопустимо присутствие других участников забегов и гостей мероприятия. Один ребенок получит три кадра.

2) Снимок для участия в конкурсе законные представители ребенка отбирают самостоятельно из фотоальбома в официальной группе фестиваля «Маленький чемпион» в «ВКонтакте».

3) Отобранный снимок ребенка высылается с 11 по 13 ноября 2019 года (включительно) на адрес электронной почты info@pskovkp.ru. Тема письма: Модный чемпион_Имя и фамилия ребенка.

4) Участники подписывают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды». (См приложение №1)

5) Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения фотоконкурса

Старт конкурса – 14 ноября 2019 года.

Завершение конкурса – 21 ноября 2019 года.

Конкурс проводится на сайте «Комсомольской правды - Псков»: pskov.kp.ru. Читатели информируются о конкурсе информационными сообщениями и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».

К голосованию допускаются пользователи, прошедшие авторизацию на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Мой мир, Я.ру). Голоса принимаются один раз в сутки за неограниченное количество участников.

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, которые покупают голоса.

III. Итоги Конкурса и награждение участников

Победителем признается малыш, фотография которого набирает максимальное количество голосов.

Всего определяется три лидера: 1 место, 2 место, 3 место.

Все три малыша получают подарки от партнеров конкурса. Приз не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

Церемония награждения проводится до 30 ноября 2019 года.

Приложение №1.

Согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды»

Я, _________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) даю согласие на участие своего ребенка в конкурсе фотографий «Модный чемпион» от издания «Комсомольская правда-Псков», который проводится в ноября 2019 года на сайте издания pskov.kp.ru. Я принимаю условия о размещении фотографии в рамках конкурса «Модный чемпион» и ходе голосования c целью определения победителей.

Телефон участника _______________________________для сообщения результатов и приглашения на церемонию награждения.

Примечания (по желанию участника: город проживания, время для звонков) ___________________________________________________________________________