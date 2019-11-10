Маленькие чемпионы выходят на старт!

Маленькие спортсмены сегодня выходят на беговые дорожки, чтобы быстрее всех проползти десятиметровку.

"Комсомольская правда - Псков" в 17-й раз организует веселый и радостный фестиваль для всей семьи "Маленький чемпион". Сегодня дети от 6 месяцев до 2,5 лет преодолеют немалую дистанцию - 10 метров. Участников мы разделили на группы, всего в спортивном комплексе "Олимп" сегодня пройдет 11 забегов для самых маленьких. Призеры получат первые в своей жизни медали, а малыш, показавший лучший результат, вернется домой с кубком.

Также мы проверим, как подготовилась группа поддержки малыша. Ведь "Маленький чемпион" - это не только соревнование для детей, но и настоящий семейный фестиваль. Сегодня мы наградим команды малышей за лучшую стенгазету и семейный стиль. А после проведем фотоконкурс "Модный чемпион". А еще у наших участников очень смелые папы, которые тоже посоревнуются в ловкости и скорости и покажут пример всем малышам. Еще один забег пройдет на площадке "Маленького чемпиона" - забег пап.

В ожидании забега малышу и его старшим братьям и сестричкам скучать не придется. На площадке "Маленького чемпиона" они встретятся с любимыми мультяшными героями, поиграют в футбол, порисуют, потанцуют - множество игр, развлечений, творческих мастер-классов пройдут на фестивале. Какие сюрпризы подготовили участникам и гостям партнеры и организаторы, читайте здесь.

Результаты наших участников мы будем публиковать в онлайн-режиме в группе "Маленького чемпиона".

Мы начинаем!