Семейный фестиваль «Маленький чемпион – 2019» пройдет в Пскове уже в воскресенье, 10 ноября

Праздник для активных и дружных семей Пскова пройдет уже в это воскресенье, 10 ноября. Осенний «Маленький чемпион» в семнадцатый раз объединит сотни псковичей на веселом спортивном празднике. Встречаемся в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 10 ноября в 10:30. С собой обязательно взять бодрость, хорошее настроение, любовь и позитивный настрой!

С каждым шагом все ближе к медали.Фото: Дарья ХВАТКОВА

«Маленький чемпион» за эти годы стал для псковичей одним из самых любимых семейных фестивалей. Спортивный праздник для малышей «Комсомольская правда – Псков» проводит два раза в год. Маленькие чемпионы от 6 месяцев до 2,5 лет соревнуются в скорости: необходимо быстрее всех проползти десятиметровку. Но «забег в ползунках» не единственное мероприятие на площадке спортфестиваля: мастер-классы и аниматоры, фотозоны, игры и конкурсы превращают волнительные соревнования в яркий праздник.

Традиционно на площадке проходит сразу несколько конкурсов – конкурс стенгазет в поддержку малыша, «Командный стиль», также папы соревнуются в ловкости и скорости в забеге пап. А фотовоспоминания, по которым мы после все вместе определим самого «Модного чемпиона», потом еще долго греют семью прохладными вечерами.

СЮРПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ

Малышей поддержит не только семья, но и любимые герои.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Что же ждет участников «Маленького чемпиона – 2019» в это воскресенье? Наши друзья и надежные партнеры рассказали, какие сюрпризы они готовят для маленьких участников и их семей.

10 ноября волшебники из семейно-досугового центра «Понарошкино» возьмут с собой много воздушных шаров, мастера по аквагриму нарисуют малышам чудесные картинки, а маленьким чемпионам наши друзья из «Понаршкино» подарят сертификаты.

Какой же детский праздник без любимых героев? Благодаря «ПриветИвент!» на нашем фестивале оживут персонажи мультфильмов. Именно они станут секундантами на дорожках и будут засекать время, за которое малыши преодолеют десятиметровку.

После забега малыш и его группа поддержки не заскучают: 2GIS проведет увлекательные гонки на радиоуправляемых машинках, а также захватит с собой призы для маленьких спортсменов. Ваш ребенок не интересуется машинками? Творческая мастерская «Детский дворик» на празднике организует творческие мастер-классы для гостей, где ребенок сможет дать волю фантазии, воплотить ее в реальность и приготовить приятный подарок близким. Малышам-призерам «Детский дворик» подарит скидочные купоны на услуги творческой мастерской.

Творческие ребята тоже не заскучают с нашими мастерами.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Вместе со специалистами центра «Я люблю сам» дети будут лепить, рисовать, создадут уникальные произведения искусства и подготовят подарок главному герою зимы – Деду Морозу. По той теплой семейной атмосфере, что царит на «Маленьком чемпионе», этот праздник напоминает Новый год. А ведь уже пора помечтать об этом волшебном событии! Агентство праздников «Серпантин» готовит призы, развлечения и новогоднюю фотозону. Малышей на фестивале порадует сама Снегурочка! Также на празднике детки смогут получить в подарок клоуна из шаров и сделать фото на календарь.

Центр развития детей «Помогатор» готовит не менее интересные сюрпризы для участников «Маленького чемпиона»: специалисты центра знают, как заинтересовать малыша!

А ребята постарше проверят свое футбольное мастерство.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Можете обрадовать старших сестричек и братишек наших малышей: детская футбольная школа «Юниор» снова организует футбольную тренировку на площадке «Маленького чемпиона» и подарит юным футболистам купоны на пробное бесплатное занятие.

Как известно, кто хорошо кушает, тот хорошо растет! Об этом знает наш постоянный партнер и большой друг - компания «ФрутоНяня». Победителей и призёров забегов ждут соки, коктейли, пюре и десерты. А те, кто еще не знаком с продукцией «ФрутоНяни», попробуют и оценят вкусности на бесплатной дегустации.

Из вкусностей еще не всё! Наш партнер пряник «Витязь» подарит свою продукцию призерам конкурса на лучшую командную стенгазету.

ПОДАРКИ МАМАМ И ПАПАМ

А как мы поблагодарим терпеливых и любящих мам и пап наших чемпионов? Компания «Стройиндустрия» приготовила призы для взрослых участников нашего чемпионата – 10 сертификатов на посещение бассейна УСК «Олимп» на 1 месяц.

Смелые и спортивные папы, которые покажут пример своим деткам и сразятся в забеге пап, получат сертификаты на занятия в фитнес-клубе XPRESS. В этом году мы придумали другое испытание для спортивных пап: забег в мешках. Победителя ждет трехмесячный абонемент, но всех пап, которые смело выйдут на старт наших соревнований, ждет сертификат на разовое посещение клуба.

Какой же праздник без танцев?Фото: Дарья ХВАТКОВА

Наш фестиваль украсят выступления известного псковского танцевального ансамбля «Русские узоры», которых воспитывают руководитель Ирина Казимир и педагог-балетмейстер Ирина Яковлева. Скучать точно не придется!

Все участники «Маленького чемпиона» без исключения получат дипломы, всех малышей, мы отметим настоящими медалями. А один из карапузов, абсолютный маленький чемпион, получит кубок победителя.

Наверняка, вы уже вносите последние штрихи в стиль своей команды, стенгазета уже давно красуется в вашей квартире, а кричалку в поддержку маленькому чемпиону вы прокручиваете в голове, когда ложитесь спать. Кажется, вы готовы!

До встречи в СК «Олимп» 10 ноября!