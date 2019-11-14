2019-11-14T14:27:06+03:00
Общество

Голосование в псковском фотоконкурсе «Модный чемпион - осень 2019»

Читатели псковской «Комсомолки» выберут самого стильного малыша
Егор ТИМОФЕЕВ
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Хм... И кто тут самый стильный?Хм... И кто тут самый стильный?Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Совсем недавно, 10 ноября, прошёл семейный праздник «Маленький чемпион», на котором мы выбрали самого шустрого малыша. И вот наконец настало время выбрать среди участников самого стильного. Да здравствует конкурс «Модный чемпион — осень 2019»!

Чтобы побороться за титул настоящего модника, мамы и папы отбирали фотоснимки своих стильных спортсменов, сделанные нашим фотографом на площадке фестиваля «Маленький чемпион» или сами сделали фото по правилам конкурса. Теперь же самого яркого из конкурсантов предстоит выбрать читателям «Комсомолки».

Голосование пройдёт на сайте издания «Комсомольская правда - Псков». Оно продлится неделю, с 14 по 21 ноября включительно. Выразить свою симпатию проще простого. Нужно лишь пройти авторизацию через одну из социальных сетей, а затем нажать на сердечко под фотографией вашего фаворита. Отдавать свои голоса можно лишь один раз в сутки.

Не стоит волноваться, если ваш голос не отображается мгновенно. Это не значит, что его не учитывают! Дело в том, что сайту нужно время, чтобы засчитать ваш «лайк».

По итогам фотоконкурса определятся три лидера, которые получат подарки от партнёров. А победителем станет малыш, фотография которого наберёт максимальное количество голосов.

КСТАТИ

Положение о конкурсе «Модный чемпион - осень 2019» можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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