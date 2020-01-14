Хрупкая девушка с упорством десантника: юная валторнистка поступила на службу в военный оркестр псковского полка

А догадывались ли вы, что Следственный комитет не только раскрывает страшные преступления и ловит преступников, но и исполняет мечты? Юная валторнистка Александра Семенова на встрече волонтеров со следователями поделилась, что столкнулась с трудностями при поступлении в военный оркестр.

СУДЬБОНОСНОЕ ЧАЕПИТИЕ

Чуть раньше мы рассказывали о псковичке Александре Семеновой - выпускнице Псковского детского дома, первой валторне оркестра «Геликон» и надежной помощнице руководителя. В детский дом восьмилетняя Саша попала в 2006 году, тогда же начала осваивать музыкальный инструмент. Детское увлечение переросло в профессиональную деятельность: девушка поступила в Псковский областной колледж искусств и стала ассистентом худрука оркестра Александра Роора. Саша занималась музыкой с детьми и помогала в решении организационных задач. Цель у девушки была серьезная - поступить в военный оркестр псковского 104-го парашютно-десантного полка, а это оказалось непросто.

В Международный день добровольцев Александру Семенову вместе с другими волонтерами Псковской области пригласили в Следственный комитет на чаепитие. Напомним, что дружеское чаепитие с руководителем следственного управления регионального следкома генерал-майором юстиции Петром Крупеней - финал совместного проекта псковской «Комсомолки» и следственного управления Следственного комитета России по Псковской области «Маленький человек с большим сердцем».

ФОТО: личный архив героини. 13 лет девушка играла в "Геликоне", а теперь поступает в военный оркестр.

На встрече в Следственном комитете Александра Семенова рассказала, что готовится к поступлению на службу в военный оркестр. К тому моменту валторнистка уже успешно сдала вступительные испытания, прошла медкомиссию, но немного не дотягивала по физическим характеристикам - ВДВ все-таки. Так рушились мечты девушки.

«Если мы не поможем, то кто?» - отреагировал на рассказ девушки руководитель управления Петр Крупеня. Следственный комитет решил «подтянуть» Александру - подготовить юную хрупкую девушку к службе в воздушно-десантных войсках. С музыкантом занимались отзывчивые профессионалы - мастер спорта по спортивному ориентированию, призер всероссийских чемпионатов по бегу и член Федерации гонок с препятствиями Екатерина Костина и старший инспектор (психолог) отдела криминалистики следственного управления Лариса Котелевская.

МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ

Лариса Котелевская рассказала «Комсомолке», что Саша - в первую очередь музыкант, о специфике военной службы девушка думала немного. А ведь это - дисциплина, нагрузки, режим, подчинение, что особенно сложно дается творческим людям. Но у Саши получится, уверяет специалист. У нее есть цель и внутренний стержень.

- Саша - такая хрупкая девочка, маленькая, а играет на духовом инструменте. Это никак не укладывалось у меня в голове. Это значит, что у нее есть сила, что позволяет вытянуть этот непростой инструмент. И если хватает сил справиться с таким серьезным инструментом, то переживания и страхи она тоже одолеет, - рассказала Лариса Котелевская.

ФОТО: личный архив героини. Занятия с тренером не прошли даром.

Упорство на пути к цели и требовательность к себе - эти качества подметила в ней спортсменка Екатерина Костина. Саша переживала за недостаточную физическую подготовку: впереди сдача нормативов, и показатели там нужны серьезные.

Но начать тренировки девушке пришлось с восстановления. Саша так усердно готовилась к сдаче физкультуры, что на старте испытаний получила растяжение.

- Мотивация и цель - это первое, что позволит Саше показать высокие результаты. Она трудолюбивый и целеустремленный человек, она сделает все возможное, чтобы добиться хороших показателей, - отмечает тренер.

А показатели у Саши неплохие, помешало лишь отсутствие системных тренировок.

Чудесная предновогодняя пора, упорство, встреча с добрыми людьми и сочувствующие неравнодушные следователи… Вскоре Саша получила долгожданный звонок: «Добро пожаловать на службу!».

- Я очень долго ждала момента, когда стану работать в полковом оркестре, и целенаправленно шла к этому. Когда я столкнулась с трудностями, было сложно взять себя в руки, но я знала, что не сдамся, - вспоминает музыкант.

ФОТО: личный архив героини. Десантник, духовик-медник и просто красавица!

Служба в лучшем полковом оркестре России для Саши - серьезное испытание и проверка на прочность. Не только потому, что теперь девушка будет служить в армии, но и потому, что молодой музыкант присоединяется к опытному профессиональному коллективу. Горда ли Саша своей победой?

- Буду горда, когда уже начну играть наравне с другими музыкантами, - отвечает девушка и добавляет: - Но упорство во мне есть, я буду много работать.

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Десантник, духовик-медник и просто красавица.

В 2006 году восьмилетняя Саша Семёнова попала в Псковский детский дом. Старшая сестра Саши играла на валторне в оркестре «Геликон», и младшая отправилась за ней. Тогда девочка впервые взяла в руки музыкальный инструмент (подробности).