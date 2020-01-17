Великолукский котёл

Для города на Ловати 17 января - памятная дата. В этот день великолучане вспоминают подвиг своих дедов и прадедов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков. В этом году южная столица региона отмечает 77-летие этого события. Вместе с краеведом, писателем Владимиром Павловым редакция подготовила интересные факты о Великих Луках в Великой Отечественной войне.

1. Впервые в истории Второй мировой и Великой Отечественной войн немецкие войска в ноябре 1942 года попали в два котла окружения: под Сталинградом и в Великих Луках. И несмотря на ожесточенные многократные попытки деблокировать окруженных им не удалось.

2. Великие Луки и прилегающие районы освобождали бойцы Красной армии более 20 национальностей из республик Советского Союза: от Эстонии до Урала, из республик Средней Азии.

3. Впервые в истории Второй мировой и Великой Отечественной войн к окруженным немецким войскам 15 декабря 1942 года были высланы парламентеры с предложением сдаться, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. Немецкое командование ответило отказом, и ожесточенные бои продолжались еще больше месяца - практически весь город был разрушен.

4. По числу упоминаний в сводках Совинформбюро в декабре 1942 - январе 1943 первое место занимает Сталинград, второе место - Великие Луки: 52 упоминания в сводках с 27 ноября 1942 по 22 января 1943. Сводки слушали на всех фронтах, во всех странах.

5. По упоминаниям в сводках Совинформбюро от 1 января 1943 года, Великие Луки вместе с Элистой стали первыми освобожденными городами СССР в 1943 году - знаменательном году коренного перелома в Великой Отечественной войне.

- Это событие, безусловно, было долгожданным подарком в наступившем новом году для бойцов на всех фронтах, для всего многострадального советского народа, - отмечает краевед Владимир Павлов. - Справедливости ради надо отметить, что в городе еще оставались два небольших упорных немецких очага сопротивления - в крепости и в районе железнодорожного вокзала, но дни их были сочтены. День 17 января 1943 года стал Днем полного и окончательного освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

ФОТО: archive.pskov.ru. Великие Луки после освобождения. Январь 1943 г.

6. Об упорстве боев говорят цифры. Более двух лет освобождали от захватчиков 50 км родной земли - такова цена Победы! Первая бомбардировка немцами Великих Лук была произведена 2 июля 1941 года, а последняя - 19 июля 1944 года - более 3 лет война уносила жизни великолучан. Немного таких мест было в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны - Великие Луки, Велиж, Ленинград.

- Ни Москва, ни Сталинград, ни Ржев к ним не относятся. Нисколько не умаляю великую славу защитников этих городов, но про эти забытые, не часто упоминаемые военными историками места надо знать, они должны быть упомянуты во всех энциклопедиях, - отметил краевед.

7. Великолукскую операцию называют «Сталинград в миниатюре», «Северный Сталинград».

8. Еще продолжалась война, а уже 22 августа 1944 года была создана Великолукская область, компактная, удобная для населения, которая способствовала скорейшему восстановлению разрушенного хозяйства городов и районов области. Область была упразднена в годы правления Никиты Хрущева 2 октября 1957 года.

9. По постановлению Совета народных комиссаров СССР от 1 ноября 1945 года Великие Луки вошли в число 15 разрушенных городов, требующих первоочередного восстановления.

10. В 1960 году на Неплюевом бастионе Великолукской крепости установили величественный Обелиск Славы, на котором сделали надписи на русском и эстонском языках. Архитектор памятника - эстонец М. Поорт, известняковые камни для обелиска были доставлены с острова Сааремаа.

11. Делегации ветеранов из Эстонии практически ежегодно посещают Великие Луки. В Эстонии популярная рок-группа 80-х годов называлась «Великие Луки».

12. В Псковской области Великие Луки - единственный город, награжденный военным орденом. 12 января 1983 года он получил орден Отечественной войны I степени.

ФОТО: archive.pskov.ru. На обороте надпись автора: «У крепости В. Луки. 1943 год. Немцы, получившие жизненное пространство».

13. Указом президента РФ Дмитрия Медведева 28 октября 2008 года городу Великие Луки присвоено почетное звание РФ «Город воинской славы». Великие Луки стали первым городом в Псковской области и 14-м в России, удостоенным этого звания.

14. В момент, когда в Екатерининском зале Кремля «диктор объявил о внесении грамоты для Великих Лук, он оговорился и назвал наш город воинской славы городом-героем. Символическая оговорка!», цитирует Владимир Павлов книгу великолукского писателя и журналиста Андрея Канавщикова «Четырнадцатый. Великие Луки - Город воинской славы».

- А диктор, по-моему, оказался почти прав. Почему почти? Потому что город Великие Луки, по сути, город трижды герой, - убежден великолукский краевед. В подтверждение своей мысли он приводит три аргумента: во-первых, за июль - август 1941 года воины 22-й армии, отдельные авиачасти, городской батальон народного ополчения, первый созданный в Калининской области и принявший бой, первые партизанские отряды и группы более чем на 40 дней задержали продвижение фашистов к Москве. Во-вторых, во время великолукской наступательной операции с 24 ноября 1942 года по 21 января 1943 года воины 3-й ударной и 3-й воздушной армий Калининского фронта два месяца оттягивали силы немцев от Сталинградского котла. В-третьих, с 1943 по 1966 год благодаря трудовому героизму жителей построен практически новый развивающийся промышленный город.

КСТАТИ

Программа мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, ЗДЕСЬ.