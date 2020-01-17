Великие Луки празднуют 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:53:29+03:00

Сегодня, 17 января, в городе пройдут памятные мероприятия и концерт [программа мероприятий]

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17 января Великие Луки отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В городском комитете культуры «Комсомольской правде – Псков» сообщили, какие мероприятия пройдут в этот значимый день.

В 9:30 на Летней эстраде стартует III открытая оборонно-спортивная игра «Юнармия – Великие Луки-2020», участие в которой примут более 20 отрядов области.

В 11:00 пройдет церемония возложения цветов к воинскому мемориальному захоронению, память погибших почтут минутой молчания, а в 11:15 начнется божественная панихида.

В 11:40 великолучане отправятся к стеле «Город воинской славы» на площади Ленина, чтобы возложить цветы.

У Вечного огня в 12:00 состоится торжественный митинг и возложение цветов.

Завершится празднование дня освобождения городским концертом в Великолукском драматическом театре в 16:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU