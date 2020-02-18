В Псковской области на уроке старшеклассник ударил учительницу

В Лавровской гимназии в Печорском районе произошел конфликт между учеником и педагогом. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», в соцсетях распространилось видео кульминации инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/761512" frameborder="0"></iframe> В Псковской области ученик на уроке ударил педагога.Видео: "Плохие новости 18+".

На видео слышно, что класс срывает урок: дети шумят, хихикают, несколько учеников находятся за дверью. Ученик на задней парте слушает музыку, качается на стуле, поджигает зажигалку и препирается с педагогом.

Не выдерживая поведения ученика, учительница вырывает из-под него стул, парень падает на пол. Старшеклассник поднимается и несколько раз бьет по лицу женщину, пока она не валится с ног. Как выяснила редакция, юноша учится в 10 классе.

Фото со страницы ученика в соцсети "ВКонтакте".

В Лавровской гимназии «Комсомолке» сказали, что директор находится на выезде, а без руководства комментария давать не будут.

Корреспонденту «Печорской правды» удалось связаться с директором гимназии Ларисой Дроздовой.

- Сейчас сложно что-либо комментировать. Тем более, если обе стороны не имеют друг к другу претензий, - ответила директор.

Она заметила, что нужно разобраться и в причинах произошедшего, и выяснить, кто и зачем выложил видео в сеть. Кроме того, Ларисе Дроздовой известно, что одноклассница, снимавшая происходящее, дружит с нерадивым учеником.

Ситуацию прокомментировал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

- В настоящее время подписан приказ о проведении проверки по факту инцидента, видео которого было опубликовано в соцсетях, - отмечает Александр Седунов. - Мы, безусловно, дадим оценку, разберемся во всех обстоятельствах, которые привели к этому инциденту. По итогам расследования и проверки мы дадим более отчетливые комментарии.

Фото со страницы ученика в соцсети "ВКонтакте".

Руководитель комитета по образованию отметил, что «подобного рода случаи являются вопиющими, они не могут и не должны происходить в школе, и никоим образом они не должны повлиять на образовательный процесс».

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в связи с инцидентом дал поручение: полиция проведет проверку, установит все обстоятельства дела и примет решение на основании закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента, проводится работа в учебном заведении, - рассказывают в региональном УМВД.

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