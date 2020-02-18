2020-02-18T16:18:05+03:00
Происшествия

Мама старшеклассника прокомментировала драку сына с учительницей в Лавровской гимназии

«Вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?» – делится женщина
Алиса Солнцева
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Фото со страницы ученика "ВКонтакте".Фото со страницы ученика "ВКонтакте".
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Мама ученика Лавровской гимназии в Печорском районе рассказала, что старшеклассник, ударивший по лицу учительницу, раскаивается в своем поступке и уже попросил прощения у педагога. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», корреспонденты телеканала «360» пообщались с мамой юноши.

Жительница Лавров рассказала, что через 15 минут после драки она сама пришла к учительнице, а сын позже извинился за свой поступок.

- Конечно, раскаивается. Он у нее был, извинялся, прощения просил. <…> Она его простила, сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться. Вот такие в школе дети, которые могут снимать гадости и выкладывать, то это уже их проблемы, - комментирует мама школьника.

Известно, что учительница уволилась из школы сразу после конфликта.

Ранее в соцсетях распространился слух, что десятиклассника поместили в психиатрическую больницу. Оказывается, что юноша не входит школу по другой причине – заболел и находится на больничном.

- Мой ребенок в психиатрической больнице не лежит. Он туда направлялся от военкомата до сложившейся ситуации. У нас направление с числом, которое дано нам до этой всей ситуации, до драки, - опровергла женщина.

В школе семье предложили продолжить обучение дома, а также рассказать о случившемся психологам при обследовании в военкомате.

- Если они нам порекомендуют семейное обучение, то, возможно, нам так разрешат. Если нет, то он будет продолжать ходить учиться в школу, - ответила женщина.

Собеседница рассказала, что она одна воспитывает троих детей. В жизни мальчик неагрессивный, и такое произошло впервые.

- Я ребенка своего не оправдываю, нет. <…> Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в интернете. Я сейчас почитала комментарии – просто бред. Как там пишут, «что посеешь, то и пожнешь». В этой ситуации, но вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете? – делится она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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