На второй "Мейкертон" в псковском "Кванториуме" приедут участники из семи регионов России

В детском технопарке "Кванториум" в Пскове 3-5 марта пройдет второй межрегиональный открытый конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон».

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" организаторы, в конкурсе участвуют команды школьников и студентов в возрасте 12-18 лет, которые занимаются в региональных детских технопарках «Кванториум» и имеют базовый уровень знаний в работе с оборудованием хайтека.

Интерьер помещения может превратиться в модное, необычное и современное пространство с помощью левитрон.

Сейчас на конкурс подали заявки 28 команд из семи регионов: Псковская, Новгородская, Пензенская, Тверская, Мурманская, Свердловская области и республика Алтай.

Участники мейкертона будут искать оригинальные идеи и создавать прототипы по пяти направлениям:

– Medic – медицинские технологии, ортопедия, протезирование и др.

– Furniture – изобретения для дома, кухни, ванной, предметы быта и др.

– Mechanic Art – техно искусство, промышленный дизайн, high-tech сувениры и др.

– Toys – развивающие игры для детей, игрушки и головоломки и др.

– Tools – станки, инструменты, приспособления и др.

Подробнее направлениях.

Экзоскелет обладает рядом уникальных преимуществ, таких как изменение нагрузки, сбор информации о процессе восстановления с помощью датчиков.

Как отметили в "Кванториуме" наиболее значимые даты и время:

3 марта, 10.00-10.30 - Открытие мейкертона

5 марта, 15.00-17.00 - Презентация проектов

5 марта, 17.30-18.30 - Подведение итогов.

На публичной защите проектов 5 марта, мы узнаем, какими будут идеи.

КСТАТИ

Первый мейкертон прошел в Пскове в прошлом году. Слова "мейкертон" состоит из английского Make, maker (создавать, создатель) и греческого Marathon (марафон). То есть марафон создателей, марафон изобретений.

На первом мейкертоне псковские изобретатели представили "Каркасный экзоскелет", "Индуктивный мобильный источник питания", "Автономную систему полива", специальный приз получила команда "Квазар" за интерактивную настольную игру «Рейнджеры».