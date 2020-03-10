Кредитная кабала за того парня: что будет, если на вас оформили кредит

Кредит для одних - скорая помощь, для других - образ жизни, для третьих - трясина. Но, наверное, самые грустные взаимоотношения с кредитом у тех, кто расплачивается за мошенников. Берут кредит от чужого имени, забирают себе деньги, а платить приходится наивной жертве. Два инцидента за последние дни общей суммой на 673 тысячи рублей вызвали у «Комсомолки» немало вопросов, на которые ответили в псковских банках, полиции, суде и службе судебных приставов.

«А вы должны Кипру»

- Решили взять в рассрочку бытовую технику - холодильник и стиральную машину. Долго присматривали, выбирали магазин, подбирали выгодные условия, но когда настал час икс, мне сказали: «А у вас долг по исполнительному производству, вы не заплатили по кредиту». А ведь я никакого кредита не брала! - рассказывает псковичка Мария Панькив.

Оказалось, за ней числится кредит в подставном кипрском банке. Дело уже дошло до суда, который состоялся без Марии, потому что повестка пришла на старый адрес. Это обстоятельство и помогло признать постановление суда недействительным, псковичка осталась при своих деньгах. Сумма «долга» хоть и небольшая - 16,5 тысячи рублей, но приятного, согласитесь, мало.

А вот 53-летнему жителю Печор повезло меньше. Мошенники сыграли на его наивности и любви к халяве. Пообещав вернуть мужчине деньги с валютной биржи, где, по утверждению экспертов, мошенники также роятся как мухи, преступник получил от печерянина удаленный доступ к компьютеру, взял на него кредит 657 тысяч рублей и был таков.

Бдительность еще никому не мешала.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Редакцию мучил вопрос: неужели теперь обманутый железобетонно должен банку больше полумиллиона рублей?

Платить придется

Злоумышленник получил доступ к аппаратуре мужчины и оформил кредит, пояснили преступную схему в полиции. Банк перевел деньги на счет печерянина, они стали его собственностью. А потом мошенник перевел их себе, то есть похитил.

- Как он будет решать вопросы с банком - это не входит в нашу компетенцию, - сказали как отрезали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - Мужчина сообщил нам о преступлении. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление виновного лица. И, конечно, ущерб, причиненный преступлением, должен быть возмещен злоумышленником.

Ну а если преступник канул в бездну, что же будет с кредитной историей нашего героя?

- Если заем взяли в нелицензированной организации, то от кредита можно попробовать отпереться. А вот если кредит оформили в настоящем банке, то придется платить, - заверил нас эксперт в банковском деле.

Пойти на уступки, по заявлению человека о совершенном в отношении него преступлении, банк может, предоставив так называемые кредитные каникулы. За это время, возможно, преступника найдут и воздадут по заслугам. В совсем безвыходной ситуации жертва мошенников может признать себя банкротом, но это процедура долгая и сложная.

Должник, конечно, может обидеться на весь мир и игнорировать выплаты, но тогда в дверь постучат приставы. Сочувствие им по долгу службы не положено: есть приказ - давайте деньги.

Есть исполнительное производство - придется платить.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Служба судебных приставов является органом принудительного исполнения. Мы взыскиваем любые категории задолженности, если есть исполнительные документы. Вопросами мошенничества занимаются правоохранительные органы, - разводят руками в ФССП.

Судебные чудеса

На примере нашей первой героини Марии Панькив в Псковском районном суде «Комсомолке» объяснили правильный алгоритм действий, чтобы распрощаться со своим-чужим кредитом.

Если кредит взяли от вашего имени, а вы не присутствовали на суде и впервые слышите о нем от представителя ФССП:

1. Обратитесь к приставам с заявлением о выдаче документа, на основании которого было возбуждено исполнительное производство (судебный приказ).

2. Найдите, какой суд вынес приказ и отправляйтесь туда с двумя заявлениями:

- о восстановлении срока подачи жалобы (по закону у вас было только 10 дней);

- об отмене судебного приказа.

3. Когда суд вынесет решение об отмене приказа, отправляйтесь с ним к приставам.

Кредит окончен.

Нелегко платить кредиты, а рассчитываться за мошенника - еще и обидно.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Обычно мошенники не обращаются в суд на своих «должников», потому что дальше придется разбираться в суде. Сначала в качестве истца по взысканию долга, а потом на скамье подсудимых за мошенничество.

Центробанк предупреждает

В последнее время по стране прокатилась волна телефонного мошенничества. В ходе разговора мошенник выманивает персональные данные, реквизиты и пароли или может убедить скачать вредоносную программу, напомнил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Иванов.

Такой способ обмана, когда в результате убеждения пострадавший сам передает злоумышленнику свои персональные данные, называется социальной инженерией.

- С помощью социальной инженерии в прошлом году осуществлялись 7 из 10 хищений средств с банковских карт и счетов. Причем основная «клиентура» таких злоумышленников вовсе не пенсионеры, как принято думать, а экономически активная возрастная категория от 28 и до 55 лет, - рассказал эксперт.

Важно понимать, что если будет доказано, что человек сам передал злоумышленнику персональные данные и доступ к своим счетам и картам, банк имеет право отказать в возврате средств. Поэтому никогда и никому не сообщайте пин-код банковской карты, пароль от мобильного и интернет-банка, коды из СМС.