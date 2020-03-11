Меня всегда интересовал вопрос, почему главный враг любого человека - он сам? – Петр Шерешевский

20 и 21 марта в Псковском театре драмы состоится долгожданная премьера на большой сцене – спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам повести Достоевского.

Это раннее произведение Достоевского всегда было очень востребовано театром. Проходимец Опискин полностью подчинил себе волю генеральши Крахоткиной и ее добродушного сына – полковника Ростанева. Считая Опискина великим человеком и едва ли не духовным учителем, одураченные им обитатели села Степанчиково готовы пойти на всё. Но сможет ли по требованию Фомы Фомича полковник Ростанев отказаться от своей страстной последней любви?

Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила интервью с Петром Шерешевским – режиссером нашумевшего псковского «Ревизора».

- Петр, почему именно «Село Степанчиково»? Этот спектакль уже был в вашем режиссерском «портфеле»?

- Такого, что я заранее точно буду ставить, приезжаю и начинаю осуществлять, почти не бывает. Просто заранее была договоренность с руководством театра, что это будет спектакль на таких-то и таких-то актеров. И есть материал, к которому интересно прикоснуться, что-то в нем поискать. И через него познать себя, изучить какие-то вопросы – социальные, экзистенциальные, да какие угодно. Сочинение спектакля – это же всегда повод для поиска ответов на какие-то сложные для себя вопросы.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.

- Это же второе ваше обращение к Достоевскому? У вас был в 2000 году спектакль «Вечный муж» по рассказу Достоевского, поставленный в петербургском театре «Приют комедианта».

- Что касается «Вечного мужа», то там вполне себе настоящий Достоевский со всеми подсознательными мучениями и сложностями человеческой души. А «Село Степанчиково», конечно, это ранний роман. Это такой сатирический, скорее, даже иронически-печальный взгляд автора на общество.

- Который не устарел и сегодня?

- Ну да, вроде читаешь и кажется, что весь сюжет крутится вокруг водевильной интриги, кто на ком в итоге женится. Но на самом деле, то, что цепляет во всей этой истории по-настоящему, так это выморочный тоталитарный мир, который возник сам по себе, абсолютно непонятным образом. Ощущение такое, что люди сами себе на голову сажают тоталитарную власть, почему-то ей подчиняются, унижаются и терпят.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.

- Напрашиваются аналогии с современностью…

- Несомненно, про это и поговорим - про рабское сознание людей, которые готовы посадить себе на голову тирана, терпеть, сопротивляться, ругать его, пытаться сбросить, а потом умолять вернуться, чтобы снова превозносить своего благодетеля.

- Приживальщики, паразиты – об этом же, кстати, идет речь и в нашумевшем и взявшем в этом году четыре «Оскара» фильме корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты»…

- Да, о том, как научившиеся выживать ползут вверх при первой же возможности, замещая обмякших, расслабленных и богатых, которые могут позволить себе быть добрыми. Хотя в фильме речь идет о том, что паразитами являются и те, и другие: и бедные, и богатые. В нашем спектакле меня больше занимает история манипуляции сознанием, история насилия и подавления свободы человеческой.

- То есть это будет совсем современная история, и зрителей ждет какое-то неожиданное сценическое решение?

- Не совсем современная. Село Степанчиково для меня – условная замкнутая модель мира, с помощью которой мы рассказываем о современном обществе, о природе тоталитаризма. Тот мир спектакля, который мы сейчас сочиняем, конечно, будет с некими отсылками к нашим реалиям. Но это будет условно-иронический, параллельный мир, наподобие мира фильма «Кин-дза-за», только у нас будет не какая-то затерянная во Вселенной планета, а пространство, которое одновременно можно принять за детский сад и тюремную зону.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.

- И представлять эту вселенную будет почти та же творческая команда, что и в «Ревизоре». Вы, конечно, уже единомышленники с нашими актерами?

- Да, на самом деле сочиняется всё сложно, но труппа поддерживает меня, у нас рождается ансамблевый спектакль. Несмотря на кажущуюся многонаселенность повести, главных лиц там, по сути, трое – Фома Фомич Опискин, его роль исполняет заслуженный артист России Виктор Яковлев, хозяин усадьбы Егор Ильич Ростанев, его играет Андрей Кузин, и его племянник Сергей – актер Александр Овчаренко. Остальные персонажи будут представлены, скорее, как масса, как мир в целом, лекало общества.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.

- В своих интервью вы не раз говорили, что в спектакле вас больше всего волнуют неразрешимые этические проблемы. В данном случае в чем они заключаются? В том, кто представляет большее зло – домашний тиран, ханжа Фома Опискин, этакий «русский Тартюф» или его антипод, мягкодушный и бесконфликтный Егор Ильич?

- Вообще для меня театр – это всегда поиск неразрешимых противоречий. Ну, это уже методология такая, если хотите, школа, заключающаяся в том, что в любой истории мы ищем неразрешимые вопросы и, делая попытки разрешить их, находим новые «неразрешимые противоречия». (Если вульгарно излагать, то «и так нехорошо выходит, и эдак тоже».) Эта модель в идеале заставляет зрителя жить после спектакля с неразрешенной проблемой, возвращаться к ней мысленно, искать для себя выход. Кто тут большее зло? Я бы не так поставил вопрос. Человек сам себе на шею готов повесить ярмо – откуда это у нас? Почему так происходит? А если более общо излагать, то тема, мучающая меня много лет, может быть сформулирована так: «Почему же главный враг любого человека – он сам?» Так что несмотря на кажущуюся легкость, «Село Степанчиково» – это очень жесткая сатира.

- Но всё же это должен быть смешной спектакль?

- Конечно, там есть много смешных сцен и моментов, мы их берем, но не ставим своей целью сделать водевиль. В «Ревизоре» тоже много смешного, но я не замечал, чтобы зритель хохотал, скорее, это был смех, от которого ежишься.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.

- Есть же и чисто комические персонажи, лакей Видоплясов, к примеру (заодно псковские зрители вспомнят, откуда украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» позаимствовала свое название).

- Видоплясов будет обязательно, а вот его «Вопли» - как известно, так герой назвал свою книжку стихов, которую мечтал выпустить, – эту сцену нам пришлось подсократить. Но его муки по поводу смены своей неблагозвучной фамилии останутся, конечно.

- Вернемся к «Ревизору» - спектаклю остросоциальному, провокационному заставляющему зрителя думать, то есть отнюдь не развлекательному, и все-таки собирающему в течение двух лет аншлаги. Это тоже некий метод, или всё-таки зрительский успех – это непредсказуемое явление, которое нельзя запланировать?

- Всякое бывает. Всё зависит от того, как зритель подготовлен к спектаклю, вне зависимости столица это или периферия. Я много ставил в Новокузнецке – городе далеком от столиц, и мои спектакли там идут до сих пор. То есть постепенно сформировался зритель, которому интересен сложный театральный язык. И это нормально, когда люди начинают интересоваться сложным театром, который ставит проблемы, а не исполняет желания. «Ревизор» получился зрительским, конечно, не специально. Он простой, на самом деле. Артисты существуют там в формах реальной жизни, там есть юмор, есть эмпатия к тому, что происходит на сцене. В новом спектакле язык будет более условным, что рассчитано на более подготовленного зрителя. Я знаю, что в Пскове такие зрители есть, и их с каждым годом больше.

Подробнее о спектакле и информация о билетах на сайте театра.