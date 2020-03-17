Мечты сбываются: Семилетний пскович Даня обрел семью в Краснодарском крае

Юный пскович Даня, воспитанник детского дома, теперь живет в семье в Краснодарском крае. Совсем недавно мы узнали о том, что исполнилась маленькая мечта первоклассника: он хотел увидеть средневековых рыцарей, примерить на себя их доспехи, рассмотреть древнее оружие (подробности). Пока мальчик радовался историческому празднику с рыцарями в псковском кремле, судьба готовила ребенку другой подарок. Его нашла приемная семья из Краснодарского края.

Старший воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Татьяна Щемелева рассказала о том, как в День святого Валентина сотрудники и воспитанники учреждения провожали маленького псковича в солнечный край, о его увлечении рыцарской культурой, любимом мультфильме и открытом сердце.

Познакомился с рыцарями

2020 год начался для семилетнего псковича с маленьких чудес. Его желание, написанное на новогодней игрушке, выпало на «Елке желаний» в Кремле самому губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Ребенок не просил подарить ему планшет или радиоуправляемый вертолет, он очень хотел увидеть рыцарей.

- Даня – любознательный мальчик. У нас проходили уроки и мероприятия по краеведению, по истории Псковского края. Мы смотрели фильмы и разговаривали про средневековых рыцарей. Это его очень воодушевило и заинтересовало: он хотел узнать больше об этих воинах, об их оружии, доспехах, - объясняет воспитатель.

Фото: pskov.ru. Сейчас в фильмах у всех солдат есть автоматы, а первокласснику интересно, как сражались рыцари.

Хотя у первоклассника есть и другие интересы – он любит играть с ребятами, рисовать, собирать конструктор, а его любимый мультик – «Щенячий патруль» – Татьяна Валентиновна видит у мальчика интерес к мужским занятиям и вполне представляет его на военной службе.

До этого года Даня никогда не бывал на фестивалях реконструкции, от исторического праздника в псковском кремле мальчик и его друзья были в восторге.

- Все восхищение было на его лице. С какой радостью он всем показывал свой костюм (а губернатор подарил ему костюм рыцаря)! Мальчишки сбежались посмотреть на доспехи: пытались примерить, да только не всем костюм пришелся в пору, - вспоминает Татьяна Щемелева.

К морю и к семье

Совсем скоро после исполнения этой маленькой мечты Даню ждало самое важное приобретение – 14 февраля за ним приехала семья.

- Даня – ласковый, добрый, мечтающий мальчик. Он очень открытый, с ним легко общаться. Все время подойдет, наклонит голову, чтобы его погладили, приласкали, - рассказывает воспитатель. - Мы очень рады, что Даня обрел свой дом, где будет получать тепло, любовь, заботу близких людей. Это поможет нашему ласковому и мечтательному мальчику вырасти, реализовать свои способности и воплотить мечты.

Фото: pskov.ru. Добрый, общительный, открытый, ласковый - так описали Даню в детском доме.

Семилетний пскович уже уехал в Краснодарский край. Как приемная семья узнала о мальчике из Пскова, не мудрено. В России существуют открытые базы данных, где есть информация и о псковских детках (например, сайт фонда «Дети ждут»).

Мы надеемся, что совсем скоро исполнится еще одно желание мальчика – побывать на море. В Центре рассказали, что Даня будет жить всего лишь в ста километрах от побережья. Но не это главное. Новая мама приезжала в Псков, и Дане она очень понравилась. Главное ведь не где ты живешь, а кто рядом.

- Мы всегда хорошо провожаем наших деток, собираемся все вместе, обнимаем, говорим добрые слова и напутствия: вот и Дане пожелали, чтобы все его мечты обязательно сбылись, - говорит Татьяна Щемелева.