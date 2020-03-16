Семилетнего псковича Даниила Викторова, мечту которого исполнял Михаил Ведерников, усыновили
Семилетний Даниил Викторов, воспитанник детского дома, мечту которого исполнил Михаил Ведерников благодаря «Елке желаний», обрел семью. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», мальчик уже уехал в новый дом в Краснодарском крае.
«Елка желаний», предновогодняя акция, осчастливила маленького псковича на всю жизнь. В 2020 году исполнилась не только мальчишеская мечта Дани увидеть рыцарей, но и самое большое желание ребенка – найти любящих родителей.
Известно, что мальчик уже находится в Краснодарском крае. В ближайшее время «Комсомолка» выяснит, как устроился пскович в новом доме, и узнает, как Даню нашла семья из Краснодара.
Напомним, в преддверии нового 2020 года, 26 декабря, в Кремле состоялась благотворительная акция «Елка желаний». Михаил Ведерников тогда снял с праздничной елки 3 шара с желаниями: 10-летняя Алена Михайлова мечтала о встрече с Димой Биланом, 8-летний Максим Михайлов мечтал побывать в кабине военного самолета, а семилетний Даниил Викторов написал о том, что хотел бы увидеть рыцарей.
Фото: pskov.ru.
Михаил Ведерников организовал для мальчика и его друзей исторический праздник. В стенах псковского кремля рыцарь рассказал ребятам о своем вооружении и доспехах. Для Даниила, который уже давно интересуется военной культурой средневековья, многое было в новинку. Например, он не ожидал, что без чужой помощи рыцарь не мог даже одеться. Мальчик примерил на себя рыцарский шлем.
Дети попробовали блюда, приготовленные по средневековым рецептам, а также стали зрителями огненного шоу.
Фото: pskov.ru. Губернатор Псковской области подарил мальчику приглашения на фестивали реконструкции и рыцарский костюм.
Глава региона вручил Дане сертификат на посещение пяти фестивалей исторической реконструкции и средневековый рыцарский костюм с мечом и щитом.
ИСТОЧНИК KP.RU