2020-03-16T12:45:34+03:00
Общество

Семилетнего псковича Даниила Викторова, мечту которого исполнял Михаил Ведерников, усыновили

После «Елки желаний» исполнилась самая большая мечта юного псковича
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Мальчик интересуется средневековьем и мечтал увидеть рыцарей.Фото: pskov.ru. Мальчик интересуется средневековьем и мечтал увидеть рыцарей.
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Семилетний Даниил Викторов, воспитанник детского дома, мечту которого исполнил Михаил Ведерников благодаря «Елке желаний», обрел семью. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», мальчик уже уехал в новый дом в Краснодарском крае.

«Елка желаний», предновогодняя акция, осчастливила маленького псковича на всю жизнь. В 2020 году исполнилась не только мальчишеская мечта Дани увидеть рыцарей, но и самое большое желание ребенка – найти любящих родителей.

Известно, что мальчик уже находится в Краснодарском крае. В ближайшее время «Комсомолка» выяснит, как устроился пскович в новом доме, и узнает, как Даню нашла семья из Краснодара.

Напомним, в преддверии нового 2020 года, 26 декабря, в Кремле состоялась благотворительная акция «Елка желаний». Михаил Ведерников тогда снял с праздничной елки 3 шара с желаниями: 10-летняя Алена Михайлова мечтала о встрече с Димой Биланом, 8-летний Максим Михайлов мечтал побывать в кабине военного самолета, а семилетний Даниил Викторов написал о том, что хотел бы увидеть рыцарей.

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

Михаил Ведерников организовал для мальчика и его друзей исторический праздник. В стенах псковского кремля рыцарь рассказал ребятам о своем вооружении и доспехах. Для Даниила, который уже давно интересуется военной культурой средневековья, многое было в новинку. Например, он не ожидал, что без чужой помощи рыцарь не мог даже одеться. Мальчик примерил на себя рыцарский шлем.

Дети попробовали блюда, приготовленные по средневековым рецептам, а также стали зрителями огненного шоу.

Фото: pskov.ru. Губернатор Псковской области подарил мальчику приглашения на фестивали реконструкции и рыцарский костюм.

Фото: pskov.ru. Губернатор Псковской области подарил мальчику приглашения на фестивали реконструкции и рыцарский костюм.

Глава региона вручил Дане сертификат на посещение пяти фестивалей исторической реконструкции и средневековый рыцарский костюм с мечом и щитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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