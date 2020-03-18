2020-03-18T16:32:35+03:00
Общество

100 кг батареек псковичи собрали до начала экологической акции

20 марта в России должна была стартовать акция «Сдай батарейку – получи яблоко», но коронавирус внес коррективы
Алиса Солнцева
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Несколько лет семья Валерии Федоровой сдает батарейки на переработку.Несколько лет семья Валерии Федоровой сдает батарейки на переработку.Фото: Елизавета Славятинская
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100 килограммов батареек на переработку жители Пскова собрали еще до начала экологической акции, которую, к сожалению, перенесли на лето. «Комсомолка» анонсировала эту полезную всероссийскую затею под названием «Сдай батарейку – получи яблоко».

Батарейки ведрами

Жители Пскова дожидаться старта акции не стали. Как только узнали, что в бюро путешествий «Континент Тур» появились чудесные зеленые коробочки, оптом понесли использованные батарейки.

- Зачем выкидывать, если можно сдавать? Это легко и полезно, - объяснила восьмиклассница Валерия Федорова «Комсомолке».

Школьница оставила в пункте сбора заполненную батарейками бутылку из-под кваса.

Экологически сознательные псковичи за два дня собрали 100 кг батареек.А ведь акция "Сдай батарейки - получи яблоко" должна была начаться только 20 марта.Елизавета Славятинская

Семья девочки несколько лет собирает батарейки, а также участвует в волонтерских мероприятиях по сбору мусора. Валерию можно назвать экоактивисткой. Она даже обращалась в псковские организации и просила рассказать на своих страничках о том, что в Пскове можно сдать батарейки за яблоко.

Вместе с мамой в офис компании небольшую коробочку с батарейками принесла еще одна школьница.

Четыре пятилитровые бутылки, заполненные до отказа, притащил сотрудник Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Большим пластмассовым ведром дополнил этот склад мужчина, который пожелал остаться инкогнито.

Что уж говорить о небольших боксах, в которые, по замыслу, должны были поместиться все псковские запасы. Экосознательность псковичей явно недооценивали.

Сдай батарейку - получи яблоко. Фото: Елизавета Славятинская

Сдай батарейку - получи яблоко.Фото: Елизавета Славятинская

Планировалось, что 20 марта в международный День Земли псковичи заполнят специальные боксы вредными батарейками, которые потом отправятся на переработку, а взамен получат полезное яблоко за экологическую сознательность.

Подарок от псковского колледжа. Фото: Елизавета Славятинская

Подарок от псковского колледжа.Фото: Елизавета Славятинская

Сдать батарейки хотели библиотеки, ссузы, коммерческие организации. Одна из служб доставки в Пскове тоже принимает батарейки, а потом отвозит их в Санкт-Петербург. В этом месяце хотели передать свои 56 килограммов в боксы «Континента Тур».

Фото: "Континент". Даже ребенок в Пскове знает о вреде батареек!

Фото: "Континент". Даже ребенок в Пскове знает о вреде батареек!

Сдавали батарейки и туры в Прибалтику

- Приходили и наши клиенты: возвращать туры в Прибалтику и заодно скидывали батарейки, - отмечают в бюро путешествий.

Вот такая напасть: и туры отменились, и акция с батарейками. Из-за распространения в мире новой коронавирусной инфекции массовую акцию решили перенести на пятое число, на пятое число июня.

Псковский фальстарт показал, что о вреде батареек у нас знают и даже собирают их отдельно, да только потом не знают, куда их сдавать.

Школьница Валерия Федорова в беседе с корреспондентом вмиг выдала факт: каждая батарейка со свалки заражает 20 квадратных метров земли и 400 литров воды. Гибнут ежики в лесах и рыбки в водоемах, заметила девочка.

Батарейки несли в бутылках, коробках, ведрах и пакетах. Фото: Елизавета Славятинская

Батарейки несли в бутылках, коробках, ведрах и пакетах.Фото: Елизавета Славятинская

«Континент Тур» узнал об акции от волонтерской организации «ДаДобро», с которой их связывает давнее сотрудничество. После анонса несостоявшейся пока экологической акции «Сдай батарейку – получи яблоко» в бюро путешествий стали звонить другие организации, которые хотели бы присоединиться. Сделать это очень просто: сообщить о своем желании в «ДаДобро», принять боксы от курьера и закупить яблоки – символический приз за экологическую сознательность (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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