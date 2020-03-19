Владимир Мешков: студенческие строительные отряды — школа жизни для нескольких поколений

Студенческие отряды имеют полувековую историю. Участниками стали 19 млн. юношей и девушек. За 50 лет был накоплен большой опыт, наследие которого необходимо сохранить. Так и появилась идея проекта мультиформатного пространства.

Решение об организации пространства пришло три года назад. Виталий Мутко, занимавший пост заместителя Председателя Правительства, поддержал нововведение.

В столице в 2020 году начались работы по ремонту помещения. В нем планируется мультиформатное пространство студенческих сообществ «СО.Здание». Еще в 2018 году РСО (студенческие отряды) вместе с министерством науки и высшего образования провели ревизию объектов, которые удовлетворяют требованиям по организации музея. В результате тщательного анализа было выделено здание по Лефортовскому переулку, д. 8, стр. 1. По поручению зам. председателя правительства Татьяны Голиковой, министерство науки передало недвижимость студентам в безвозмездное пользование.

Владимир Мешков, бывший советник директора Роскосмоса, начальник департамента аппарата полпреда президента РФ в ПФО отметил, что для нескольких поколений россиян, студенческое движение стало символом дружбы и верности. Он считает, что ребята, которые находятся в студенческих отрядах, более ответственны, знают цену дружбе и верности, приобретают трудовые навыки.

25 лет студенческие отряды могут безвозмездно пользоваться площадью в 937 кв.м. На цокольном этаже размещается музейное пространство. Экспозиция начинается с экскурса в историю акции «День ударного труда». На мониторе будут видны логотипы отрядов, которые приняли участие в разработке проекта. Студенты в течение 2 лет направляли заработную плату на создание музея. Таким образом, было собрано порядка 9 млн.рублей.

Особенностью музея будет его мультимедийность. На интерактивных стендах покажут не только историю движения, но и текущую работу организаций в субъектах РФ, достигнутые достижения и успехи. Специально для музея будет создана профориентационная программа для молодых мальчиков и девочек, которые учатся в школе. Отдельные стенды будучи представлены крупными работодателями, например, ОАО «РЖД», ПАО «Россети», «Росатом».

На первом этаже планируется разместить коворкинг-зону, студии звукозаписи, фото. Кроме того, конференц-зал. На втором этаже будут находиться офисы. Помещения предназначены для сотрудников типографии и центрального штаба РСО. Для маломобильных категорий граждан планируется создание специального входа, а также организация лифта.

Помощь студенческим отрядам в дизайн-концепции музея оказывает INVATIS. Компания успела предоставить небольшую часть экспонатов музея в рамках слета отрядов, состоящих из студентов. Слет был организован осенью прошло года. Кроме дизайна, компания готовит уникальное мультимедийное оборудование, оригинальный контент, ведет сбор материалов и выставочного реквизита.

Реализация задуманного требует более 70 миллионов рублей. В рамках исполнения государственного контракта, подрядчик осуществит выполнение капитального ремонта. Это мероприятие требует финансовых затрат, в частности, более 31 миллиона рублей. Расходы, связанные с внутренним наполнением окружающего пространства, его функционирование будут покрыты средствами, которые были собраны в День ударного труда. Сумма равна 9 миллионам рублей. Кроме того, фондом президентских грантов (7 миллионам рублей), а также сыграли роль добровольные пожертвования привлеченных партнеров (более 30 миллионов рублей).