2020-03-26T15:43:38+03:00
Общество

Число заболевших короновирусом в Псковской области может вырасти до 10

Самому старшему пациенту - 76 лет, самому младшему - 7
Олег Томилин
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Вера Емельянова и Александр Нестерук призывают жителей региона беречь людей пожилого возраста и соблюдать все ограничительные и профилактические меры для борьбы с короновирусом. Фото Олега Томилина.Вера Емельянова и Александр Нестерук призывают жителей региона беречь людей пожилого возраста и соблюдать все ограничительные и профилактические меры для борьбы с короновирусом. Фото Олега Томилина.
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По данным на 26 марта в Псковской области было зафиксировано 6 жителей, заболевших короновирусной инфекцией, а еще у 4 жителей региона первый тест на короновирус COVID-19 также оказался положительным. Теперь для подтверждения или опровержения диагноза для них требуются дополнительные тесты. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил главный санитарный врач региона, руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

Также он сообщил, что самым старшим и самым младшим пациентами с выявленной короновирусной инфекцией является мать и дочь мужчины, которые заразился вирусом во время поездки в Испанию. Их возраст, соответственно, 76 и 7 лет.

В свою очередь первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что состояние всех пациентов удовлетворительное. Она добавила, что лишь у одного из низ наблюдаются осложнения, вызванные пневмонией, но «самочувствие всех пациентов не вызывает никаких тревог».

При этом заместитель главы региона подчеркнула, что появившиеся слухи об умершем в Псковской области пациенте с короновирусом не соответствует действительности.

Александр Нестерук добавил, что в ближайшее время окончательные проверки на короновирус будут проходить быстрее, так как помимо центра в Новосибирске получил соответствующую сертификацию противочумный центр в Москве, а в ближайшей перспективе число подобных организаций должно вырасти до 7-8, и тогда Псковскую область, скорее всего, прикрепят к центру в Санкт-Петербурге.

Также Вера Емельянова добавила, что в дополнение к мерам, которые накануне были введены в регионе указом губернатора, уже завтра могут быть приняты дополнительные меры, прежде всего касающиеся работы торгово-развлекательных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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