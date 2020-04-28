Заведующая пульмонологией псковского covid-центра рассказала об основных симптомах заражения коронавирусом

Врач Анастасия Повторейко — заведующая отделением пульмонологии перепрофилированной в региональный covid-центр Псковской городской больницы, которая стала известна после публикаций в Instagram о борьбе с коронавирусом — завела блог на сайте «Псковского агентства информации» и первую публикацию посвятила симптомам заражения COVID-19.

Как отметила врач-пульмонолог, инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток, но в среднем 5-7 суток.

При заражении коронавирусом у пациентов могут наблюдаться клинические симптомы ОРВИ:

- повышение температуры тела (>90 %);

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев;

- одышка (55 %);

- утомляемость (44 %);

- ощущение заложенности в грудной клетке (>20 %);

- снижение обоняния и вкуса;

- признаки конъюнктивита;

- боль в горле;

- миалгия (11 %);

- спутанность сознания (9 %);

головные боли (8 %);

- кровохарканье (5 %);

- диарея (3 %);

- тошнота, рвота, сердцебиение;

- по последним данным, описаны случаи сыпи и покраснения в области пальцев.

У 80 % пациентов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ.

Средний возраст пациентов, на примере КНР, составляет 51 год, наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 и более лет).

Главным фактором в развитии тяжёлых форм болезни играет наличие фоновых хронических состояний: на первом месте - ожирение, на втором — сахарный диабет (в 20%), далее — артериальная гипертензия (в 15 %), другие сердечно-сосудистые заболевания (15 %), бронхиальная астма и ХОБЛ.

Наиболее серьёзным и грозным симптомом является одышка. Анастасия Повторейко отмечает, что наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8 дню от момента инфицирования.

По степени выраженности симптомов дыхательная недостаточность (ДН) делится на:

- ДН 1-й степени – одышка при умеренных или сильных нагрузках;

- ДН 2-ой степени – одышка может наблюдаться при незначительных нагрузках, разговоре, переодевании;

- ДН 3-ей степени – проявляется одышкой и «синюшной» окраской кожи в покое (носогубного треугольника, пальцев). Также вспомогательным методом оценки ДН является тест шестиминутной ходьбы. ДН 3 степени - это жизнеугрожающее состояние и является показанием для искусственной вентиляции легких.

«С помощью этих простых методов оценки вы сможете вовремя и самостоятельно оценить развитие данного осложнения. Берегите себя и своих близких! Не запускайте заболевание!» - подытожила врач.