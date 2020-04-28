2020-04-28T19:47:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Заведующая пульмонологией псковского covid-центра рассказала об основных симптомах заражения коронавирусом

У 80 % пациентов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ
Олег Томилин
Поделиться:
Врач Анастасия Повторейко продолжает просвещать жителей Псковской области о борьбе с коронавирусом.Врач Анастасия Повторейко продолжает просвещать жителей Псковской области о борьбе с коронавирусом.
Изменить размер текста:

Врач Анастасия Повторейко — заведующая отделением пульмонологии перепрофилированной в региональный covid-центр Псковской городской больницы, которая стала известна после публикаций в Instagram о борьбе с коронавирусом — завела блог на сайте «Псковского агентства информации» и первую публикацию посвятила симптомам заражения COVID-19.

Как отметила врач-пульмонолог, инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток, но в среднем 5-7 суток.

При заражении коронавирусом у пациентов могут наблюдаться клинические симптомы ОРВИ:

- повышение температуры тела (>90 %);

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев;

- одышка (55 %);

- утомляемость (44 %);

- ощущение заложенности в грудной клетке (>20 %);

- снижение обоняния и вкуса;

- признаки конъюнктивита;

- боль в горле;

- миалгия (11 %);

- спутанность сознания (9 %);

головные боли (8 %);

- кровохарканье (5 %);

- диарея (3 %);

- тошнота, рвота, сердцебиение;

- по последним данным, описаны случаи сыпи и покраснения в области пальцев.

У 80 % пациентов заболевание протекает в легкой форме ОРВИ.

Средний возраст пациентов, на примере КНР, составляет 51 год, наиболее тяжелые формы развивались у пациентов пожилого возраста (60 и более лет).

Главным фактором в развитии тяжёлых форм болезни играет наличие фоновых хронических состояний: на первом месте - ожирение, на втором — сахарный диабет (в 20%), далее — артериальная гипертензия (в 15 %), другие сердечно-сосудистые заболевания (15 %), бронхиальная астма и ХОБЛ.

Наиболее серьёзным и грозным симптомом является одышка. Анастасия Повторейко отмечает, что наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8 дню от момента инфицирования.

По степени выраженности симптомов дыхательная недостаточность (ДН) делится на:

- ДН 1-й степени – одышка при умеренных или сильных нагрузках;

- ДН 2-ой степени – одышка может наблюдаться при незначительных нагрузках, разговоре, переодевании;

- ДН 3-ей степени – проявляется одышкой и «синюшной» окраской кожи в покое (носогубного треугольника, пальцев). Также вспомогательным методом оценки ДН является тест шестиминутной ходьбы. ДН 3 степени - это жизнеугрожающее состояние и является показанием для искусственной вентиляции легких.

«С помощью этих простых методов оценки вы сможете вовремя и самостоятельно оценить развитие данного осложнения. Берегите себя и своих близких! Не запускайте заболевание!» - подытожила врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Себежском районе пограничники задержали псковича и петербуржца, которые пытались проехать в Белоруссию
У школьников из Псковской области есть возможность выиграть по 200 тысяч и 1 млн рублей в конкурсе «Большая перемена»
Губернатор Ведерников рассказал первому вице-премьеру Белоусову, какие меры поддержки экономики со стороны Москвы нужны Псковской области
Добровольцы помогли спасти на палкинской ферме 130 коров
Более 0,5 млрд рублей направят в Псковской области в 2020 году на ежемесячные выплаты на 3-го и последующих детей
425 тысяч рублей лишился печорский пенсионер из-за телефонных мошенников
В Пскове разыскивают скрывшегося с места наезда на юного велосипедиста водителя и очевидцев ДТП
29 апреля жителей Псковской области ждет мокрая погода
Глава Пскова сократила 3 ставки в пресс-службе муниципалитета - но никого не уволили
Благодаря онлайн-формату проведения «Бессмертного полка» псковичи смогут узнать, с родственниками каких знакомых воевали плечом к плечу их деды и прадеды
На дороге Новосокольническом и Пыталовском районах полицейские задержали пьяных мотоциклиста и водителя мопеда
Жителей Пскова и Порховского района привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан
В Пушкиногорском районе начинается строительство временного моста через реку Шесть
Руководитель псковской кризисной службы прогнозирует ухудшение ситуации с домашним насилием из-за вызванных коронавирусом проблем
В Пскове наблюдается один из самых низких индексов на Северо-Западе и в центральной части России
Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области, один выздоровел, за сутки прибавилось 14 зараженных
Ночью в Пскове в квартире на улице Алёхина произошел пожар