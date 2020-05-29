2020-05-29T13:18:04+03:00
Общество

В Опочке раньше срока завершат капремонт объекта культурного наследия - автостанции

Автобусная станция Опочки - это объект культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции»
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Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом»Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом»
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Состояние на 29 мая:

Подходит к завершению капитальный ремонт автобусной станции. Фасад и внутренняя отделка здания готова на 90%. Ход работы под контролем Заместителя Губернатора Псковской области Василия Осипова и председателя регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

Ожидания:

Контракт проекта должен быть сдан до конца июля. Но, как сообщил руководитель подрядной организации ООО «Августина», ожидается, что капитальный ремонт объекта завершится раньше срока.

Капитальный ремонт объекта завершится раньше срока

Капитальный ремонт объекта завершится раньше срока

История:

Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом» и входило в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-ПетербургКиев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались последующие прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. Набор помещений представлял собой бани, 4 зала для приезжающих, квартиру содержателя гостиницы, кухню, комнату для записи подорожных и конюшню на 36 лошадей.

Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом»

Здание Опочецкой почтовой станции было построено в середине XIX века по образцовому проекту «Станционный дом»

После Великой Отечественной войны сохранилась лишь коробка главного дома, которая сразу же стала приспосабливаться под автостанцию. Внутренняя планировка была нарушена. Ограда и надворные постройки не сохранились.

Какие средства вложены:

Средства на проведение ремонта в объеме около 5,5 млн рулей выделены из областного бюджета и внебюджетных источников.

Какие работы проведены:

На объекте завершено устройство новой фальцевой кровли. Выполнена деревянная обрешетка. Маляры продолжают фасадные работы. Также на финальных этапах дорабатывается внутренняя отделка помещений: полы, потолки, стены, керамическая плитка в санузлах.

Средства на проведение ремонта в объеме около 5,5 млн рулей выделены из областного бюджета и внебюджетных источников

Средства на проведение ремонта в объеме около 5,5 млн рулей выделены из областного бюджета и внебюджетных источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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