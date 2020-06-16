2020-06-16T16:37:00+03:00
Общество

Ралли на удаленке: горячий грунт Пустошки будут обкатывать 80 экипажей без зрителей

На территории Пустошкинского района 20 и 21 июня пройдет 1 этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые Озера-2020».
Анна Лаба
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Справка: Соревнования обычно посещают не только участники Кубка России, но и Чемпионата России, Чемпионата Республики Беларусь, а также Чемпионатов Прибалтики. Количество участников в некоторые года достигало 80 экипажей. Традиционно, в районе деревни Колпино Пустошкинского района организуется зрительская зона: трамплин, где спортивные автомобили совершают прыжок до 50-ти метров со скоростью 180 км/ч.

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Ралли «Голубые озера» проводится уже с 2009 года и является первой весенней гонкой на территории РФ и Ближнего зарубежья, но из-за пандемии в этом году мероприятие перенесли на конец июня.

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«К сожалению, с Вами я буду работать в удалённом режиме. Олег Вадимович Мыслевич (президент Федерации автомобильного спорта Псковской области) очень заботится о здоровье своих сотрудников и будет стараться обеспечить максимальную безопасность и комфорт при проведении соревнования» – сообщает офицер по связи с участниками Мария Кузнецова в социальной сети ВКонтакте.

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В этом году общая протяженность трассы составит 120 километров, из них порядка 82 километров – скоростные участки. Дорожное покрытие – грунт и гравий. К участию в ралли допускаются Участники и Пилоты на автомобилях, соответствующих требованиям Регламента Кубка и Чемпионата России 2020 года по ралли и Кубка и Чемпионата России по ралли-рейдам, а также автомобили, подготовленные по требованиям к номинации «Наша Классика».

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Зрителям же лучше соблюдать изоляцию и воздержаться от посещения и посмотреть гонки онлайн.

Мы сообщали ранее, что из-за проведения ралли некоторые участки трасс будут перекрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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