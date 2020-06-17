2020-06-17T14:28:29+03:00
Общество

Когда достроят кампус ПсковГУ? Отвечает ректор

Сегодня 17 июня ректор ПсковГУ Наталья Ильина в ПАИ-live рассказала о строительстве кампуса ПсковГУ.
Анна Лаба
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Ректор поделилась, что находится на стройке каждый день и следит за выполнением задач:

«Мой день начинается в 8:30 с кампуса. Туда приезжают руководители субподрядных организаций, мы решаем проблемные вопросы, которые возникают, как на любом строительном объекте, постоянно».

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По словам Ильиной, кампус день за днем преображается. Изменился ландшафт вокруг здания и будет изменяться дальше. Псковичи каждый день посещают набережную с детьми, жизнь вокруг реконструируемой постройки заиграла новыми красками.

У кампуса выполнена большая работа по переделке крыши после некачественной деятельности предыдущего подрядчика. «Благоустройство внутри двора с каждым днем становится уютней, видны приблизительные строительные площадки» – сказала ректор.

Главная трудность работы сейчас, как признается Наталья, успеть по графику доделать работы по новым формам. Уже успели провести всю кладку, видны стены, отработаны окна и начались работы по чистовой отделке.

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«Многие руководители структурных подразделений уже пришли и крестиком себе отметили там, где будут их площади. То есть появляется жизнь» – говорит Наталья Ильина.

С 1 сентября проект необходимо сдать приемочной компании. После этого кампус ожидает три месяца закрытых работ - будет идти проработка документов эксплуатации.

Мы сообщали ранее, что стартовала приёмная кампания в ПсковГУ. Поступающие могут подавать документы через электронный личный кабинет на сайте университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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