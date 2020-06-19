Руководитель яслей на Карла Маркса: «Псковжилстрой» вложил душу в ремонт здания

«Мы очень благодарны «Псковжилстрою», потому что его сотрудники вложили в ремонтные работы не только свои профессиональные навыки, но и душу. Строили и ремонтировали всё, как для своих детей», – сказала Светлана Михайлова.

Она подчеркнула, что в яслях созданы все условия для детей. «Чисто, светло, тепло. Всё новое: мебель, оборудование. Всё, что есть в яслях, соответствует стандартам, которые предъявляются к детским учреждениям», – отметила Светлана Михайлова.

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По её словам, яслями довольны все сотрудники учреждения, а также родители, которые подают заявления для оформления ребёнка в детский сад. «Родители, которые приходят к нам и подают заявления, тоже очень довольны. Они все очень хотят, чтобы их дети попали к нам в детский сад. Родителям нравится и сам детский сад, и его расположение. Ведь мы находимся в центре города, к нам удобно добираться из любой точки города», – рассказала руководитель яслей.

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Светлана Михайлова отметила, что детский сад рассчитан на 80 детей: 4 группы по 20 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет. «В каждой группе будет работать по два воспитателя и по два младших воспитателя. У нас есть уже медик, и скоро появятся музыкальный руководитель и физинструктор», – рассказала руководитель детского сада.

В настоящий момент в связи с пандемией коронавируса в яслях организована работа только дежурной группы, в ней пребывают восемь детей, уточнила Светлана Михайлова.

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Отметим, что помещение для обустройства яслей на 80 мест было приобретено в рамках национального проекта «Демография».