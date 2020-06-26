10 причин для покупки мебели «Аванта»

Завод «Аванта» является отечественным производителем медицинской мебели из металла и специального оборудования для стоматологических и косметологических кабинетов, больниц, поликлиник, аптек и медицинских учебных учреждений. Медицинская мебель для кабинетов, медицинские шкафы, бактерицидные шкафы, ламинарные шкафы, рециркуляторы воздуха, лабораторная мебель и оборудование, столы зубного техника, вытяжные шкафы, вытяжные зонты, кушетки и кровати - это всего лишь малая часть ассортимента медицинской продукции, которую выпускает завод.

Компания уже 20 лет работает на рынке производства медицинской мебели и оборудования и является одним из лидеров в своем сегменте. Продукция завода производится по инновационной технологии и является результатом многолетнего опыта работы и тесного контакта с клиентами. И есть как минимум 10 причин, чтобы при покупке мебели отдать предпочтение именно этому производителю. 10 причин приобрести мебель «Аванта»:

1. Качество

Мебель «Аванта» - это высококачественная технологично-изготовленная продукция заводского исполнения. Вся продукция отличается высоким качеством и соответствует всем медицинским нормам, о чем свидетельствует наличие Регистрационного удостоверения.

2. Бесшумность

В отличие от всех производителей в данной специфике, эта мебель бесшумна — благодаря запатентованной технологии.

3. Прочность

Мебель коррозийно устойчива, т. к. основные изделия оцинкованы, тем самым обеспечивается прочность мебели.

4. Долговечность

Все детали окрашиваются отдельно и только после этого собираются в готовое изделие, тем самым увеличивая срок службы мебели.

5. Надежность

Завод принципиально использует только качественную фурнитуру мировых брендов. При изготовлении мебели не используются саморезы как крепёжный элемент. Все сборные элементы имеют винтовое соединение.

6. Соответствие мед. стандартам

Мебель поможет создать уют и комфорт в вашем учреждении в соответствии с медицинским стандартом, а качество продукции будет радовать не один год.

7. Востребованность

В сегменте медицинской мебели компания - единственный отечественный производитель, поставляющий продукцию в страны Евросоюза.

8. Разумное соотношение цены и качества

Компания не имеет дилеров и посредников, сохраняя оптимально-минимальные цены на продукцию. Выбирая нашу продукцию, вы уже получаете скидку в виде высокого качества.

9. Индивидуальные разработки

Широкий выбор цветовой палитры, современный дизайн, гибкость моделирования позволяют создать индивидуальный яркий интерьер и комфортные условия для работы в соответствии с медицинскими стандартами. Есть возможность изготовления мебели и оборудования по индивидуальным эскизам или чертежам Заказчика.

10. Легко комбинируется

Медицинское оборудование и мебель «Аванта» легко комбинируются и дополняют друг друга. Имеются все технические возможности для осуществления любых проектов.

Выбирая компанию «Аванта», вы делаете правильный выбор!

Производство находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45а.

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