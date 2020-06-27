2020-06-27T15:03:18+03:00
Экономика

Рост тарифов ЖКХ в Пскове с 1 июля 2020: как и за что будем платить

"Комсомолка" рассказывает, как изменятся тарифы ЖКХ в Псковской области с 1 июля 2020 года для каждого муниципалитета и где найти точную информацию о тарифах
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Еще прошлой осенью был подписан указ о поднятии цен ЖКХ, который в 2020 году был разделен на два раза - в январе и июле. К такой корректировке цен прибегли в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили в региональной службе по тарифам, они меняются ежегодно - один раз в год, но в этом году из за коронавируса обсуждался вопрос о заморозке тарифов, так как у людей упали доходы и их платежеспособность снизилась. Но отрасль ЖКХ также была призвана одной из самых пострадавших от пандемии.

Оставить совсем неизменными тарифы не получится, ведь иначе поставщики коммунальных услуг не смогут подготовиться к осенне-зимнему периоду и произойдет серьезное недофинансирование ЖКХ. Поэтому, с 1 июня некоторые тарифы в Псковской области вырастут, а некоторые останутся прежними.

Второй этап индексации тарифов ЖКХ составит в среднем 2,4%. Дороже всего закон о ЖКХ оценивает услугу горячего и холодного водоснабжения, коэффициент тарифной ставки составит от 2,5 до 3,1%. Самым дешевым останется отопление - оно подорожает на 2,1%.

Плата граждан за тепловую энергию, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение повысится в среднем на 4%, на электрическую энергию - на 4,5%, на вывоз твердых коммунальных отходов по зоне деятельности № 1 (Север) на 2,45%, по зоне деятельности № 2 (Юг) на 2,75%.

Посмотреть тарифы для каждого муниципалитета отдельно можно по ссылкам на сайте комитета по тарифам и энергетике Псковской области:

Тепловая энергия

Водоснабжение и водоотведение

Электроэнергия

ИСТОЧНИК KP.RU

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