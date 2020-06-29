Над строительством новой инфекционной больницы в Пскове работает 1,5 тысячи военных

В Пскове началась работа по строительству новой инфекционной больницы. Корпус должен заработать уже этой осенью и вместить 200 больничных коек. Расположить новую больницу решили в районе улицы Шестака, а в Великих Луках - в Южном микрорайоне.

В Пскове на место стройки уже свезена специализированная техника и проведены первичные геодезические работы. На месте строительства уже виднеются первые слои будущего фундамента. Строители произвели земляные работы, затем была залита мощная бетонная армированная подушка, на которой будет возводиться корпус больницы.

Ранее мы сообщали, что на видео-совещании с медиками президент поручил построить новую больницу для Пскова и ее отделение в Великих Луках к новой волне коронавируса. Сегодня строительством больницы в Псковской области занимаются 1,5 тысячи военнослужащих. На постройку и оснащение здание отводится всего 3-4 месяца.