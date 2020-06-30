2020-06-30T12:10:49+03:00
Общество

«Клиентом моего магазина лучше не становиться»: псковский предприниматель Михаил Банников

Псковский предприниматель: «Лучше клиентом моего магазина не становиться». Строитель открыл в Пскове магазин технических средств реабилитации.
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Андрей СтепановАндрей Степанов
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Михаил Банников – бывший педагог и строитель, сейчас предприниматель. Он открыл магазин технических средств реабилитации для пациентов, например, страдающих онкологическими заболеваниями. О том, почему именно это направление было выбрано для работы и легко ли быть социальным предпринимателем, Михаил рассказал Псковскому агентству информации.

У мужчины появились знакомые в Санкт-Петербурге, которые занимались продажей технических средств реабилитации, а именно устройств для вывода из организма продуктов жизнедеятельности. В Пскове подобное не продавалось, а спрос был. Михаил решил открыть в родном городе такой магазин.

Андрей Степанов

Андрей Степанов

Через два с половиной года бизнес был открыт. На собственные сбережения куплена квартира и переделана в нежилой фонд. Помогали знакомые и администрация города, зная, что в Пскове появится магазин для инвалидов.

Ремонта в квартире не было, поэтому герой сам реализовал его. Поспособствовали связи в строительной сфере. Отдельное внимание выделялось крыльцу, так как большинству клиентам будет сложно воспользоваться лестницей, оборудовали пандус.

«Не хочу хвастаться, но, когда госкомиссия пришла принимать объект, у меня не было ни одного нарекания. Мне сразу же все подписали. Все соответствует: и пожарная сигнализация, и охранная и видеонаблюдение сделано», - рассказал предприниматель.

Андрей Степанов

Андрей Степанов

Клиенты магазина – это один процент населения, в Пскове 500 человек нуждаются в подобных средствах. Поэтому такой бизнес не приносит заоблачную прибыль.

Помимо продавца Михаил еще и консультирует: как пользоваться, что делать, хоть у него и нет медицинского образования. Для того, чтобы больше узнать о продукции, предприниматель прошел обучение на специальных курсах. Также много информации предоставили официальные дилеры. Кроме того, есть интернет.

Клиенты не столько нуждаются в консультации, сколько в человеческой поддержке. Если в Санкт-Петербурге этот вопрос решает штатный психолог, то тут Михаил сам идет на выручку.

«Приходит человек после операции - психологическое состояние на нуле. А я ему рассказываю о том, что здесь есть люди с такими же проблемами и они живут полной жизнью. Например, одна из моих клиенток поселилась на хуторе, держит скотину, топит печку и при этом полна оптимизма. А другая - приезжает в магазин на велосипеде. Среди моих клиентов много дачников, которые заказывают специальные средства, не мешающие им вести хозяйство. Я стараюсь рассказать об том, что можно приобрести, чтобы вернуться к полноценной жизни» - отметил Михаил.

Работа с покупателями зачастую ведется по телефону. Прежде, чем зайти, они звонят и спрашивают о наличии продукция. У всех клиентов есть номер его телефона.

Отпуска у Михаила уже не было несколько лет, иногда и в свои выходные нужно работать, если пожелает клиент. Однако проблем в этом предприниматель не видит.

Из-за пандемии коронавируса малый бизнес Михаила понес убытки, как и многие другие предприниматели. Торговая точка была закрыта всего две недели, но клиенты почти два месяца находились на самоизоляции, поэтому технических средств им требовалось гораздо меньше. Сейчас ситуация улучшается.

Поэтому в планах — работать дальше и обеспечивать средствами реабилитации всех, кому это необходимо.

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Магазин «Технические средства реабилитации» находится по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 21.

тел. 8-921-117-05-25.

Сообщество в ВКонтакте: https://vk.com/club150282631

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

ИП Банников Михаил Юрьевич. ОГРНИП 317602700005414

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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