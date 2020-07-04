Градостроительный совет Пскова принял решение о сносе "Магеллана"

Сейчас в "Магеллане" работает 92 предпринимателя и около 300 работников, получается, что город лишится порядка 400 рабочих мест. Несмотря на это, при проведении опроса, 55% людей высказались "за" снос вещевого рынка, об этом рассказал главный архитектора города Евгений Скачков.

Голосование членов градсовета оказалось единогласным. Все участники проголосовали за снос рынка. По их мнению, постройка не соответствует компетенции развития города и противоречит архитектурному облику, поэтому должна быть снесена в ближайшее время.

Сейчас уже сложно представить тротуар Рижского проспекта без "коровника" (так его называют псковичи). Это единственное место, где в жару удавалось скрасить прогулку в тени рынка или прогулявшись сквозь все ларьки. Но в советское время на месте него была просто прогулочная зона.

Аренда участка, на котором стоит "Магеллан" продлена до 2025 года, но с учетом реконструкции фасадов руководством комплекса. Которые отчитались о готовности сделать это и даже благоустроить прогулочную зону скамейками и озеленить дорожки. В ходе заседания также был озвучен вариант с переносом рынка на улицу Текстильщиков, либо на пересечение улиц Поземского и Алмазной.

О том, что же будет на месте старого рынка в скором времени, пока остается загадкой. Но в ИА "СеверИнформ" уже высказали предложения об однозначной доработке концепции. Предполагается, что на месте "коровника" появится сквер с торговыми точками. Вероятно, это позволит компенсировать потерю рабочих мест горожанами.