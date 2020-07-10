На телеканале «Спас» вышла передача о храме в деревне Камно

Передача о храме великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Псковского района вышла на телеканале «Спас», сообщается на сайте Псковской епархии.

«По всей России множество порушенных и аварийных памятников, но псковская область на первом месте», - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Храм великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Псковской области в прошлом году загорелся от страшных молний, в ночь на день памяти Святителя Николая 22 мая. Молния прошла в крышу центрального предела и ударила в пол под аналоем, где лежала икона Святителя Николая.

Кадр из фильма о храме

Загорелась кровля, обуглился аналой, но сама икона угодника Божия, как и другие реликвии, и святыни храма осталась невредимой.

«Настоятель и жители деревень, прихожане Георгиевского храма усматривают здесь прямое заступничество и помощь, да именно помощь, Николая-Чудотворца», – рассказали в епархии.

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К уникальному храму, основанному в 13-м веке, который является памятником регионального значения, долгое время не было внимания, хотя своды прогнили и могли обрушиться прямо во время богослужений.

Отправить пожертвование на восстановление храма можно по номеру карты Сбербанка 4276 5100 1448 0427, получатель – настоятель храма, протоиерей Алексий Вовченко.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что российский кинокритик Антон Долин просит помочь спасти псковскую часовню святой Анастасии.