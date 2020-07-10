2020-07-10T17:07:33+03:00
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На телеканале «Спас» вышла передача о храме в деревне Камно

Передача из цикла “Вернем жизнь храму”, посвящена храму великомученика Георгия Победоносца
Анастасия Тарасова
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Передача о храме великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Псковского района вышла на телеканале «Спас», сообщается на сайте Псковской епархии.

«По всей России множество порушенных и аварийных памятников, но псковская область на первом месте», - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Храм великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Псковской области в прошлом году загорелся от страшных молний, в ночь на день памяти Святителя Николая 22 мая. Молния прошла в крышу центрального предела и ударила в пол под аналоем, где лежала икона Святителя Николая.

Кадр из фильма о храме

Кадр из фильма о храме

Загорелась кровля, обуглился аналой, но сама икона угодника Божия, как и другие реликвии, и святыни храма осталась невредимой.

«Настоятель и жители деревень, прихожане Георгиевского храма усматривают здесь прямое заступничество и помощь, да именно помощь, Николая-Чудотворца», – рассказали в епархии.

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К уникальному храму, основанному в 13-м веке, который является памятником регионального значения, долгое время не было внимания, хотя своды прогнили и могли обрушиться прямо во время богослужений.

Отправить пожертвование на восстановление храма можно по номеру карты Сбербанка 4276 5100 1448 0427, получатель – настоятель храма, протоиерей Алексий Вовченко.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что российский кинокритик Антон Долин просит помочь спасти псковскую часовню святой Анастасии.

ВЕРНЕМ ЖИЗНЬ ХРАМУ. ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.Храм великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно Псковской области загорелся от страшных молний в прошлом году, в ночь на день памяти Святителя Николая 22 мая. Тогда разразилась ужасающая гроза, повредившая много чего в Псковской области. Молния прошла в крышу центрального предела и ударила в пол под аналоем, где лежала икона Святителя Николая. Загорелась кровля, обуглился аналой, но сама икона угодника Божия, как и другие реликвии и святыни храма остались невредимыми. Настоятель и жители деревень- прихожане Георгиевского храма усматривают здесь прямое заступничество и помощь, да именно помощь! Николая-Чудотворца. К уникальному храму, основанному в 13-м веке, который является памятником регионального значения, долгое время не было внимания, хотя своды прогнили и могли обрушиться прямо во время богослужений. Одни из самых первых храмов Псковской земли посвящались святым воинам. И это не случайно, ведь Псковские рубежи всегда были западным форпостом Русской земли, защищавшим от иноземных захватчиков. Таков и Георгиевский храм. Со всей России сюда приезжают на источник святого воина- великомученика, который бьёт у подножия горы, где стоит эта церковь в окружении древнего погоста. Множество людей получают исцеления от недугов, но сегодня срочная помощь нужна самому храму, в котором сгорела кровля и повреждены стены от воды во время тушения пожара. Свои пожертвования вы можете перечислять по реквизитам, которые сейчас на ваших экранах НОМЕР КАРТЫ СБЕРБАНКА 4276 5100 1448 0427 получатель настоятель храма, протоиерей Алексий Вовченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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