1000 маленьких патриотов Псковской области примет лагерь "Страна Героев" в Опухликах

В деревне Опухлики Невельского района 16 июня состоится открытие первой смены детского военно-патриотического лагеря "Страна Героев".

Лагерь примет 1000 маленьких патриотов Псковщины. Смены лагеря "Страна Героев" уже начали работу в Астрахани, республике Башкортостан, скоро состоится открытие в Волгограде, и республике Северная Осетия-Алания.

К участию приглашаются подростки 12-17 лет совершенно бесплатно. Путевки предоставляются участникам, прошедшим конкурсный отбор в рамках национального проекта "Культура".

В лагере будут представлены 5 тематических направлений: "Защитники" (Юнармия), "Хранители истории" (Поисковики и археологи), "Пост №1" (Караульная служба), "Волонтёры Победы", Медиа Победы (журналистика).

За каждым направлением закреплены свои наставники, педагоги и инструкторы. Во время смен ребята познакомятся с различными видами спорта, узнают много информации об огневой и высотной подготовке, поучаствуют в современной игре "лазертаг" и многом другом.

В каждом направлении результаты работы будут видны по окончании смены. Предполагается создание игровой модели военной базы, музейной экспозиции Победы, обелиска Героям и организации Вахты Памяти, подготовка и проведение мероприятия, посвящённого 75-летию Победы, освещение мероприятия, посвящённого 75-летию Победы.

Заявку можно подать на сайте лагеря "Страна Героев"