В Псковской области четыре выпускника сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Успешно сдали экзамен по литературе 182 участника, при этом четверо получили максимальный балл – 100 баллов. Это выпускники из лицея № 8 и школы № 24 Пскова, гимназии им. С. В. Ковалевской в Великих Луках и Усвятской средней школы.

Справка: На экзамен по литературе отводится 3 часа 55 минут. Экзаменуемый должен оперировать огромными объемами информации и уметь формулировать свои мысли. Заданий с выбором ответов крайне мало и базового освоения школьной программы для 100 баллов по ЕГЭ будет недостаточно.

Ответы на задания должны быть развернутые, в виде четырех мини-сочинений и одного полноценного сочинения на предоставленную тему.

На официальном сайте ФИПИ написано: «Все задания направлены на проверку понимания и умения анализировать и интерпретировать произведения, изучаемые в школе».

Проходной балл по этому предмету должен быть не менее 30, а с максимальным баллом школьник может рассчитывать на бюджет в престижных вузах России.

Псковские выпускники приступили к сдаче единого государственного экзамена 3 июля.

В этом году ЕГЭ после 11-го класса сдают только те ребята, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, остальные получат аттестаты без сдачи экзаменов.