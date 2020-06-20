В Пскове резко сократилось количество желающих сдать ЕГЭ
В этом году единый государственный экзамен в Псковской области планируют сдавать около 2000 человек, это на 1015 меньше, чем в прошлом году, сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.
В этом году ЕГЭ после 11-го класса сдают только те ребята, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, остальные получат аттестаты без сдачи экзаменов. По словам председателя комитета, именно это стало причиной сокращения количества школьников, сдающих ЕГЭ.
Александр Седунов отметил, что традиционные условия проведения экзамена и задания не изменились. «Изменились только санитарно-гигиенические требования».
ИСТОЧНИК KP.RU