В Пскове резко сократилось количество желающих сдать ЕГЭ

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:41:29+03:00

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В этом году единый государственный экзамен в Псковской области планируют сдавать около 2000 человек, это на 1015 меньше, чем в прошлом году, сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

В этом году ЕГЭ после 11-го класса сдают только те ребята, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, остальные получат аттестаты без сдачи экзаменов. По словам председателя комитета, именно это стало причиной сокращения количества школьников, сдающих ЕГЭ.

Александр Седунов отметил, что традиционные условия проведения экзамена и задания не изменились. «Изменились только санитарно-гигиенические требования».

ИСТОЧНИК KP.RU