Псковичей ждет соревнование по воркауту в онлайн формате

Справка: Воркаут – это уличная гимнастика, ее относят к любительскому виду спорта. Это выполнение упражнений на уличных спортивных площадках. Таких спортсменов еще называют «турникмэны».

Накануне Дня города спортивное движение «Street Workout Pskov» утраивает соревнования. Задания будут разные для девушек и парней.

Слабому полу за один подход нужно будет отжаться от пола максимальное количество раз. А Мужчинам также за один подход сделать максимальное количество подтягиваний.

Свои результаты участники должны будут заснять на видео и выложить в социальных сетях с хэштегами: #Твоймаксимумпсков #ФИОиВашРезультат #псков_street_workout.

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Поучаствовать могут все желающие. Соревнование будет делиться по возрастным категориям:

Юноши до 10 лет, юноши 11 – 17 лет, мужчины: 18-35 лет и мужчины старше 36 лет.

Девушки от 11 до 17 и девушки: от 18 до 35.

Причем в каждой группе будет лишь один призер.

Организаторы предлагают занять любую спортивную площадку в Пскове, выполнить задание и опубликовать его.

Мероприятие начнется 20 июля с полуночи и закончится 27 июля 2020 года в 21:00 по Москве.

Программа празднования Дня города уже опубликована.