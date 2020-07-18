Псковичей ждет соревнование по воркауту в онлайн формате
Справка: Воркаут – это уличная гимнастика, ее относят к любительскому виду спорта. Это выполнение упражнений на уличных спортивных площадках. Таких спортсменов еще называют «турникмэны».
Накануне Дня города спортивное движение «Street Workout Pskov» утраивает соревнования. Задания будут разные для девушек и парней.
Слабому полу за один подход нужно будет отжаться от пола максимальное количество раз. А Мужчинам также за один подход сделать максимальное количество подтягиваний.
Свои результаты участники должны будут заснять на видео и выложить в социальных сетях с хэштегами: #Твоймаксимумпсков #ФИОиВашРезультат #псков_street_workout.
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Поучаствовать могут все желающие. Соревнование будет делиться по возрастным категориям:
Юноши до 10 лет, юноши 11 – 17 лет, мужчины: 18-35 лет и мужчины старше 36 лет.
Девушки от 11 до 17 и девушки: от 18 до 35.
Причем в каждой группе будет лишь один призер.
Организаторы предлагают занять любую спортивную площадку в Пскове, выполнить задание и опубликовать его.
Мероприятие начнется 20 июля с полуночи и закончится 27 июля 2020 года в 21:00 по Москве.
Программа празднования Дня города уже опубликована.
ИСТОЧНИК KP.RU