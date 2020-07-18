2020-07-18T14:30:01+03:00
Общество

Псковичей ждет соревнование по воркауту в онлайн формате

В Пскове пройдут соревнования по воркауту «Твой максимум» в онлайн формате. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov» в социальной сети ВКонтакте.
Поделиться:
Фото из группы «Street Workout Pskov» в социальной сети ВКонтакте.Фото из группы «Street Workout Pskov» в социальной сети ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Справка: Воркаут – это уличная гимнастика, ее относят к любительскому виду спорта. Это выполнение упражнений на уличных спортивных площадках. Таких спортсменов еще называют «турникмэны».

Накануне Дня города спортивное движение «Street Workout Pskov» утраивает соревнования. Задания будут разные для девушек и парней.

Слабому полу за один подход нужно будет отжаться от пола максимальное количество раз. А Мужчинам также за один подход сделать максимальное количество подтягиваний.

Свои результаты участники должны будут заснять на видео и выложить в социальных сетях с хэштегами: #Твоймаксимумпсков #ФИОиВашРезультат #псков_street_workout.

.

.

Поучаствовать могут все желающие. Соревнование будет делиться по возрастным категориям:

Юноши до 10 лет, юноши 11 – 17 лет, мужчины: 18-35 лет и мужчины старше 36 лет.

Девушки от 11 до 17 и девушки: от 18 до 35.

Причем в каждой группе будет лишь один призер.

Организаторы предлагают занять любую спортивную площадку в Пскове, выполнить задание и опубликовать его.

Мероприятие начнется 20 июля с полуночи и закончится 27 июля 2020 года в 21:00 по Москве.

Программа празднования Дня города уже опубликована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию второй части беседы [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Псковской области было убито 19 тысяч человек нацистами
В Псковской области раньше срока отремонтировали еще одну дорогу
43 человека скончалось от коронавируса в Псковской области
Мусорный вопрос: жильцы Родины обеспокоены работой "Экопрома"
В Великолукском драматическом театре новый художественный руководитель
В Великих Луках продолжается строительство нового «Кванториума»
В Себеже открыли обновлённый стадион
В Великих Луках начинают работать фонтаны
18 июля на сутки закроют участок улицы Леона Поземского
Жаркая погода с дождями ожидается в Псковской области 18 июля
В Псковской области создадут три спасательных студенческих отряда
Псковичей в ближайшие дни ожидает запуск фонтанов
В Пскове появится интерактивная карта с местами преступлений нацистов
Называем имена победителей акции «Губернаторский дневник» за третий триместр 2019/2020 учебного года
Разыскивается пскович, ушедший из областной больницы
В Псковской области подросток погиб под колесами поезда
Вернувшихся из-за границы псковичей обязали заполнить анкету на госуслугах
Псковичи смогут отправиться до Евпатории на поезде без пересадок
Прогноз погоды в Псковской области на 17 июля
Полицейских, спасших из пожара двух псковичей, наградили медалями
В Пскове может появиться новый мост
В Пскове 18 июля поменяется схема движения автобусов
В Псковской области строят 35 многоквартирных домов
Псковички в декрете могут бесплатно получить профессию
Число безработных в Псковской области за год увеличилось в 5,3 раза
Обновленный псковский «Машиностроитель» возобновит работу в этом году