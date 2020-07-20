Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области

Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.

В Instagram мама выкладывает, как они с дочкой ходят в лес за грибами, как дети устраивают маскарад, как Дарья встречается с друзьями, ходит в баню и выходит по реке на лодке.

Фото Дарьи Мороз из Instagram-аккаунта

Помимо дочери актриса привезла с собой собаку и кота. В ленте часто встречаются их мордашки на фоне деревенских пейзажей. Она активно ведет свой аккаунт, а подписчики активно комментируют каждое фото.

«Восхитительно! Блики солнца на воде, тени от шляпы на носике, прекрасный снимок, передаёт летнее настроение легкости и солнечного дня!» - оценочно написали под постом.

Фото Дарьи Мороз из Instagram-аккаунта

Пока Дарья все же отлучалась в Москву по работе, ее чадо не скучало в деревне, она ходила на охоту за грибами. Старательный ребенок принес домой целую корзину разнообразных съедобных грибов, а еще принес домой улиток в качестве домашних животных.

Подписчики радуются, как быстро растет девочка, какая она красавица и похожа на бабушку.

Фото Дарьи Мороз из Instagram-аккаунта

Вернувшись в Глушь, Дарья уже сама пошла за грибами: «У всех какая-то тусовочная лента. А у меня грибы! Подосиновики самые красивые, как ни крути!».

Фотографии выкладываются почти каждый день, а подписчики твердят из поста в пост: «Хорошо у вас там! Тишина слышна аж с фото, и как там пахнет – тоже... Прекрасного душевного отдыха вам!».

Фото Дарьи Мороз из Instagram-аккаунта

Один из последних кадров киноактрисы в Instagram – обнаженная Дарья Мороз на пирсе. Это художественный снимок для души, который сделала дочка. 10-летняя девчонка заявила, что снимает не хуже отца и сфотографировала маму. Подписчики отреагировали без критики: «Даже ребёнок в таком возрасте понимает, что мама лежит не «голая» что мама шедеврально лежит и что это нужно срочно запечатлеть».

Фото Дарьи Мороз из Instagram-аккаунта

Киноактриса призналась, что проводит каждое лето в деревне Глушь, гостит у своего отца. И если бы не учеба Анны, она бы переехала в Глушь на совсем.