2020-07-23T15:58:46+03:00
Общество

Татьяна Навка прогулялась под радугой у куполов Псково-Печерского монастыря

В Псковскую область приехала знаменитая фигуристка Татьяна Навка. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.
Анна Лаба
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Фото из Instagram-аккаунта НавкиФото из Instagram-аккаунта Навки
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Фигуристка приехала из Москвы в Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь изучить просторы России. Она узнала много нового и поделилась с этими знаниями с подписчиками. Они же в ответ начали делиться своим опытом посещения монастыря.

Навка рассказала интересный случай: пока она ехала на экскурсию, шел проливной дождь, а только она прибыла к монастырю, небо прояснело и засветило солнце. «Божья Благодать! Пока ехали, шел дождь, но стоило нам добраться до обители... на небе появилась радуга!»

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Гостья спустилась в пещеры и поднялась к куполам монастыря, сделала много интересных кадров сверху. После чего написала: «По канонам цвета куполов имеют прямое отношение к названию храма, вот например, голубые с золотыми звездами и золотым куполом - это храмы названные в честь Богородицы. Вот так вот, всё грамотно продумано и имеет свой смысл даже в архитектуре!».

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Не все комментаторы отозвались позитивно о фотографиях на крыше: «Да уж, лучше бы она этого не делала. Прямо святотатство какое-то: в брюках, в кепке, непотребной куртке топтать ногами святыню русскую» - но у каждого свое мнение и без подобных личностей не обойтись.

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Восхищаясь монастырем, она восклицала: «Просто потрясающее сочетание духовной мощи, природной красоты и архитектурой стройности».

Кроме того, Навка пообщалась с митрополитом Псково-Печерского монастыря Тихоном. «Очень интересныи , светлыи , мудрыи человек и собеседник, которыи своеи внутреннеи верои и гармониеи буквально наполняет все вокруг» - отметила она.

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Фото из Instagram-аккаунта Навки

Гостья познакомилась с книгой митрополита «Несвятые» Святые», которая, как она сказала: «является практически современным православным бестселлером!».

Некоторые подписчики ее читали и предложили ее обязательно прочесть. «Книгу «Несвятые» Святые» я прочитала 5 лет назад и до сих пор возвращаюсь и перечитываю» - комментирует подписчица.

В Псковской области также проводит лето актриса Дарья Мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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