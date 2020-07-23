Актриса Юлия Пересильд вернулась на родину в Псков

Юлия провела прямой эфир в Instagram на золотой набережной. Она отвечала на вопросы зрителей о своей карьере, о перспективах.

Подписчики попросили ответить на вопрос, который бы она сама хотела бы себе задать. Актриса ответила: «Для меня всегда очень важными являются вопросы о Пскове, где я сейчас нахожусь. Для меня этот город очень много значит, это мое место силы». Призналась, что ее крестили в Троицком соборе.

Фотографии из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Помимо этого, она рассказала, какую роль всегда мечтала сыграть: «Я бы очень хотела сыграть княгиню Ольгу, это единственная роль, о которой я мечтаю со школы». Такое желание родилось, когда она училась в 9 классе. В школе № 24 учительница по истории Жанна Васильевна Громова дала задание написать поэму о любимом историческом герое. Юлия писала об Ольге и с того момента у нее появилась мысль сыграть ее на сцене.

В связи с огромным количеством вопросов, актриса сделала вывод, что нужно провести больше эфиров.

Фотографии из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

За несколько дней в Псковской области Юлия Пересильд успела прогуляться по городу, попасть под проливной дождь, который ничуть не расстроил ее.

Кроме того, она встретилась с друзьями. «Какое же счастье встретиться с дорогими друзьями и не где-нибудь , а на Родине. Прекрасный вечер! Вечер разговоров! Знакомства наших детей. Было волшебно! Было вкусно! Радостно! Светло! Счастливо!» - восклицала актриса.

Фотографии из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Она встретилась с семьей актрисы Дарьи Морозовой, которая свое лето проводит в Псковской области.

Домой Пересильд уехала счастливой: «Еду домой: улыбка до ушей».