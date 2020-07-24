Юлия Пересильд провела прямой эфир в Instagram в честь Дня города Пскова

«Сегодня день моего любимого города Пскова» - с этими словами Юлия начала прямой эфир.

Поделилась, что любой момент, когда случаются оказии, едет в свой родной город. По ее словам, Псков очень сильно изменился.

Скрин прямого эфира Юлии Пересильд

Посоветовала, что стоит посетить Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, церковь Василия на горке, Троицкий собор. «И сами по себе набережные сейчас красивые. В подростковом возрасте было трудно по ним гулять, например, по набережной Псковы, там была непроходимость, а сейчас можно прекрасно прогуляться или прокатиться на велосипеде. И я вижу, как люди неожиданно для меня начали по утрам бегать вдоль набережных – это приятно» - сообщила актриса.

Скрин прямого эфира Юлии Пересильд

«Мой любимый ресторан – Двор Подзноева» - рассказала Пересильд и добавила: «Очень рада, что в Пскове появились такие места, куда не стыдно пригласить друзей. И есть хорошие гостиницы, где можно остановиться. Я радуюсь, что друзья уезжают счастливыми, и о Пскове у них складывается приятное впечатление».

Скрин прямого эфира Юлии Пересильд

Чем жители Пскова отличаются от других людей, спросили подписчики. «Северный суровый народ, псковичи непростые люди, они редко улыбаются. Но если ты попал в круг их друзей, то они будут надежными. У них есть свои принципы, как нельзя поступать. Но они нелегкие и неулыбчивые – северяне» - ответила она.

Скрин прямого эфира Юлии Пересильд

Юлия сидела на берегу Мирожки неподалеку от Мирожского монастыря, ее нашли в парке фанаты и подошли сфотографироваться.

«Мы видели, как вы эфир снимаете» - сказала девочка лет четырех. Они обмолвились словами, сфотографировались и актриса вернулась к подписчикам, пожелав хорошего дня семье.

Юлия еще раз поздравила свой любимый город с его днем и закончила эфир.

Актриса Юлия Пересильд уже всю неделю находится в Пскове на своей родине.