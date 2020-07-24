Псковичи смогут бесплатно посетить московский Музей Победы в честь ВМФ

«Открыв свои двери для посетителей, музей продолжает готовить и тематические онлайн-программы. Прошедшие 4 месяца доказали востребованность и популярность такого формата. Наши экскурсии, мастер-классы, выставки смотрят не только москвичи, но и жители разных регионов России - от Архангельска до Владивостока», - поделился директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Фото: "Музей Победы"

Жители Пскова 26 июля смогут посетить новую онлайн-экскурсию на площадке ВМФ. Пройдет мероприятие на YouTube-канале музея. Экскурсовод расскажет о самых интересных исторических событиях советского флота. Зрители увидят военную технику 1940-х годов. Например, башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия.

Онлайн-гостям объяснят, как устроены морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, а также торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис.

Для детей покажут аудиоспектакль «Сказка о корабле и юнге» и мастер-класс «Смелый кораблик», так они познакомятся с историей Военно-морского флота.

Фото: "Музей Победы"

Помимо того, на сайте музея будет работать виртуальная выставка «Реликвии Победы». «Проект расскажет о судьбе подводной лодки М-60, которая в сентябре 1942 года потерпела крушение в Черном море, подорвавшись на минном заграждении. Онлайн-гости увидят кормовой флаг ВМФ СССР, поднятый с затонувшей подводной лодки. Флаг был передан в дар музею Борисом Кудрявцевым, сыном капитана подлодки Бориса Васильевича Кудрявцева» - рассказали в пресс-службе.