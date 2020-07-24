Что помогло московским художниками открыть для себя уникальный Псков после Европы, Крыма, Калининграда и Казани

Корреспондент "Комсомольской правды - Псков" на днях прогуливалась по вечернему городу. На Ольгинском мосту она встретила группу ребят, которые в лучах закатного солнца выписывали башни Кремля на своих холстах.

Фото: Анастасия Тарасова

Оказалось, юные художники приехали в Псков из Москвы.

Руководительница арт-студии Екатерина Ульянова, член творческого союза художников России, позволила себе немного отвлечься от работы с подопечными и уделить нам минутку.

Фото: Анастасия Тарасова

ИСТОКИ

- Екатерина, к какой студии относитесь вы и ваши художники?

Мы приехали к вам из Москвы, представляем Московскую городскую творческую студию «Изостудия «Арт-Детство». Студия работает как художественная школа. Дети приходят маленькими, потом учатся. Многие, уже поступая в художественные вузы и колледжи, продолжают выезжать с нами на пленэры и творить вместе с нами.

Фото: Анастасия Тарасова

- Как получилось так, что вы решили рисовать в Пскове?

В этом году поездку в Псков задумали еще осенью, но наши планы немного изменились, пришлось перенести даты.

Мы очень рады, что находимся на Псковской земле, потому что эта поездка нами была запланирована уже давно: мы очень хотели попасть туда, где начинается Россия. (Согласно надписи, на набережной). Место абсолютно уникальное, особенно для художников, которые работают на пленэрах.

Фото: изостудия "Арт-детство"

- Как часто вы выезжаете на пленэры?

Довольно часто, это наша ежегодная традиция. Всегда стараемся посещать какие-то интересные города. Последнее время, в основном, путешествуем по России. Это не потому, что мы планировали ехать куда-то за границу и ее закрыли – вовсе нет. Все осознанно.

Пленэр обычно длится восемь дней. Это то время, которое позволяет художникам работать продуктивно. Ведь рисуем мы почти без перерыва: утром, днем, вечером. Это очень значимый для нас интенсив.

Фото: изостудия "Арт-детство"

- Когда вы поняли, что нужно ехать на пленэры, какие места решили посетить?

Мы начали ездить на пленэры, когда мои первые ученики подросли – это ведь не только приятное времяпровождение, это тяжелый труд. Начали мы выезжать в 2014 году, путешествовали сначала по Европе: Польша, Венгрия. Были в Суздале, Крыму, Светлогорске, Калининграде, Казани, Кострома – география обширная.

Фото: изостудия "Арт-детство"

В Псков мы приехали первый раз, но обязательно вернемся. Сегодня мы побывали в Михайловском и Тригорском – завтра поедем в Изборск и Печоры.

Совмещаем приятное с полезным – выезжаем на интересные экскурсии уделяя время для выполнения этюда.

Фото: изостудия "Арт-детство"

СТУДИЯ В ЛИЦАХ

Самая старшая участница Александра стояла в стороне от основной группы ребят. Делая набросок Власьевской башни, она рассказала нам, как в ее жизни появилось увлечение живописью.

Фото: Анастасия Тарасова

- Когда ты поняла, что твоя душа лежит к рисованию и нужно заняться этим серьезнее?

Моя мама всегда хотела, чтобы я была художником. Да и сама я очень люблю рисовать, поняла это еще в самом детстве. А в 10 лет мы уже решили, что мне пора записываться в Арт-студию.

В Михайловской у ребят было интересное задание – представьте, что девушка сидит и ждет, пока из-за горизонта выедет всадник. Рисунок Саши

- Ты помнишь, как прошел твой первый выезд на пленэр?

Мне было 11 лет, мы поехали в Польшу. Было очень страшно: как я поеду туда одна, без родных? Что буду делать без родителей? Но в результате все понравилось. Очень вдохновила сама Польша, не хотелось уезжать. Запомнилась атмосфера, веселые вечера с друзьями, почти как в лагере. [смеется]

Фото: изостудия "Арт-детство"

А теперь на моем счету уже много выездов, наверное, около 15. Одна только практика в Москве – это ежедневные выезды: ходим по городу, рисуем.

- А у Пскова получилось тебя вдохновить?

Псков мне очень понравился, все такое старенькое, город маленький – все какое-то родное. Атмосфера очень нравится, уезжать не хочется. Много с кем познакомились: все очень дружелюбные, общительные.

Фото: Анастасия Тарасова

- Ты уже решила, закрепится ли рисование в твоей жизни дальше или останется любимым хобби?

Пока что мои планы серьезные. Я собираюсь поступать в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Фото: Анастасия Тарасова

- Значит хочешь стать профессиональным художником?

[Преподавательница услышала разговор и вступилась]: а у нее нет выбора. Саша очень талантливая, раз Бог наградил талантом – нельзя терять. Два года назад она стала лауреатом конкурса гранд-мэра Москвы. Конкурс очень серьезный: в нем участвует много ребят, нужно представить очень много этапов отбора. Возможно, когда-нибудь мы о ней еще услышим.

РИСОВАТЬ УТРОМ, ДНЕМ И ВЕЧЕРОМ

Поговорили мы и с самой младшей ученицей. Она привлекла нас своей продуктивностью. Солнце уже начало клониться к горизонту, взрослые товарищи устали, попросились в гостиницу – а самая младшая, восьмилетняя Маша, все рвется в бой.

Фото: Анастасия Тарасова

«Маша у нас может и утром рисовать, и днем, и вечером, - наверное, может и ночью пойти», - шутит преподавательница довольно глядя на подрастающую художницу.

- Который раз ты участвуешь в пленэрах?

[Маша молчит, стесняется] Три или четыре? Светлогорск, Кисловодск, Псков – вроде еще где-то была… не вспомнить. Ездить на пленэры мне очень нравится – возвращаться не хочется. Нравится все: и общение с ребятами, и душевная атмосфера.

Фото: Анастасия Тарасова

Арт-студия в первый свой визит в Псковскую область побывала в центре Пскова, в Изборске, Печорах и в Пушкинских горах, где посетили Тригорское и Михайловское село. В каждом из мест художники писали живописные картины, по которым можно собрать красочное богатство натуры Пскова, его настроение и атмосферу, живость цвета и убранство природы.

Фото: изостудия "Арт-детство"

Утром, 23 июля, на территории Кремля студия выполнила свой последний этюд. Для его создания участники приложили немало усилий, признается Екатерина Ульянова: «пришлось знатно побегать – то солнце, то дождь».

«Сейчас мы дома, как всегда, уставшие, но бесконечно счастливые!» - сообщила Екатерина. Восемь чудесных дней юные художники и их родители рисовали, останавливаясь буквально только на сон. На память о пленэре, все участники подписали друг другу открытки с изображением Пскова с добрыми пожеланиями и отправили по почте.

Фото: изостудия "Арт-детство"

Руководитель студии «Арт-детство» пообещала еще раз вернуться в наш край, так как еще очень много мест ждут художников. Возможно, в следующий раз Екатерина Ульянова привезет новых участников, но и те, кто уже был в Пскове, пообещали приехать за новыми пейзажами вновь:

«Псковская земля радушно приняла нас, юных художников и их замечательных родителей, по-настоящему, ставших большими друзьями. Подарила новые знания, впечатления, мотивы, новые веселые истории и даже легенды, которые мы будем рассказывать следующим поколениям пленэрщиков Арт-Детство! С удовольствием приедем в Псков вновь!».