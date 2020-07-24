Самые распространенные ошибки туристов

ДАТА

Спонтанность – это, конечно, хорошо, но именно она может испортить все впечатления и ожидания от отдыха. Если выбирать дату в самый разгар сезона, то следует ожидать, что цены в таком случае будут самыми высокими. В итоге вместо примерно запланированной суммы вы потратите минимум в два раза больше. К тому же пик сезона – это время, когда на пляжах и в городе буквально не протолкнуться из-за огромного количества туристов. Особенно если вы выбрали популярный курорт для своего отдыха.

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ПЛЯЖИ

Следующую ошибку путешественники совершают, когда, желая поскорее получить летний загар, в этот же или на следующий день отправляются на пляж и загорают максимально долго. Но каким бы мягким солнце ни было, переусердствовать все же нельзя, так как появляется вероятность получения солнечного ожога, и весь оставшийся отпуск будет испорчен.

Ведь в таком случае вам будет крайне некомфортно что-либо надевать на себя, а тем более – снова находиться под палящими лучами солнца. Также не забудьте взять с собой солнцезащитный крем и зонтик от солнца. Кстати, некоторые отели в Гурзуфе и других

городах выдают своим посетителям большие зонтики от солнца или предлагают спокойный отдых у бассейна, где можно искупаться и позагорать.

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ЕДА И АЛКОГОЛЬ

Дождавшись долгожданного отпуска, не стоит сразу же пускаться во все тяжкие и много пить и есть в первые дни. Дело в том, что организму нужно адаптироваться под новый климат и расписание. Особенно если вы живете в менее жарком городе и привыкли постоянно работать. Смена климата, обстановки и порядка дня – небольшой, но все же стресс для организма. Дайте своему телу время на восстановление, не переедайте и не употребляйте слишком много алкоголя хотя бы в первые 2–3 дня отпуска.

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БАНК

Часто бывает, что, поехав отдыхать заграницу или в населенный пункт, расположенный далеко от своего постоянного места жительства, люди забывают предупредить об этом свой банк. В итоге счет владельца карты может быть заблокирован, так как банк рассматривает действия по оплате и снятию наличных подозрительными.

Эта ошибка самая распространенная, так как немногие знают, что банки могут блокировать счета в таких случаях. А потом придется звонить, долго объяснять и выяснять ситуацию. Согласитесь, столь тревожная ситуация может легко испортить впечатления от путешествия. Поэтому лучше за несколько дней до поездки позвоните в банк и сообщите, куда и на какое время вы направляетесь.

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МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Этот вид страховки необходим всегда, а особенно, если вы отдыхаете заграницей. Дело в том, что медицина заграницей выше не только качеством, но ещё и ценами. И даже простая консультация у врача может влететь в копеечку, про лечение даже говорить нечего. Стоит помнить, что иногда случаются непредвиденные ситуации, поэтому медицинская страховка должна быть у вас обязательно!

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ТАКСИ

Не следует брать такси прямо в аэропорту или на вокзале. По давней водительской «традиции» за такую поездку они берут оплату в несколько раз дороже. Лучше воспользуйтесь автобусным трансфером или заранее запишите в телефонную книгу номера местных фирм такси.

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ОТЗЫВЫ

Всегда прежде чем бронировать номер в отеле или гостинице, читайте отзывы о выбранном месте. Зачастую владельцы жилья для отдыхающих предоставляют туристическим фирмам и сайтам неверную информацию, дают неподлинные фото и вообще, в принципе, занимаются таким образом мошенничеством.

Если просто просмотреть номера и цены, не почитав предварительно отзывы, вы рискуете оказаться в номере далеко от пляжа, с грязной мебелью и постельным бельем, с плохим питанием, грубым обслуживанием и т. д. Поэтому всегда при планировании поездки читайте отзывы. Это не займет много времени, зато не даст испортить отдых.

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ЦЕНЫ

Две самые распространенные траты, за которые переплачивают туристы, – это обеды в ресторанах и кафе и сувениры. Не удивляйтесь, просто многие предпочитают те заведения, которые расположены прямо в центре города. А тем временем в других районах и окраинах курортного города цены в меню гораздо ниже, а качество блюд ничуть не хуже, чем в популярных кафе.

К тому же некоторые отдаленные от центра кофейни и ресторанчики могут быть очень уютным с вкуснейшими блюдами. То же касается и сувениров: в популярных туристических местах те же магнитики на холодильник стоят в 2–3 раза дороже, чем в простых магазинчиках буквально в паре кварталов от центра.

Не совершайте перечисленные выше ошибки, чтобы ваш отдых оставил только приятные и волнительные воспоминания на долгие годы.