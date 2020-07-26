2020-07-26T15:36:43+03:00
Общество

Семье убитого в Пскове священника отца Павла Адельгейма нужна помощь

Семье священника отца Павла Адельгейма, трагически убитого в Пскове 7 лет назад нужна помощь неравнодушных людей
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Семья убитого псковского священника отца Павла Адельгейма нуждается в помощи. Об этом близкие прихожане священника написали в советующей группе в социальной сети Facebook.

Долгие годы, еще пока отец Павел был жив, небольшой круг друзей помогал его семье. Они продолжили заботиться о его жене Вере Михайловне и дочке Маше и после его смерти. Однако, для минимально-нормальной жизни двух человек, живущих на крохотные пенсии, важна постоянная денежная помощь. С этой целью близкие семье священника люди создали группу в социальной сети Facebook, где каждый может делать минимальные посильные пожертвования.

Отец Павел Адельгейм с женой Верой Михайловной. Фото: Василий Попов / «Лента.ру»

Отец Павел Адельгейм с женой Верой Михайловной. Фото: Василий Попов / «Лента.ру»

«Лекарства, средства личной гигиены, врачебный и прочий уход и многое другое, а, возможно, и специальное инвалидное кресло-каталка – все это складывается в значительную и требующую постоянного пополнения сумму. Без вас мы не сможем ее собрать и далее – восполнять» - пишут в группе.

Работу координатора выполняет псковский актер, дважды номинант премии «Золотая маска», Виктор Яковлев.

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ОБ ОТЦЕ ПАВЛЕ

Имя священника отца Павла Адельгейма имеет большое значение для многих людей и знают его далеко за пределами Пскова. Многим он помогал, многих привел к вере.

Отец Павел начал свое служение в маленьком городке Бухарской области, там в 1969 году построил первый православный храм. За этот храм отец Павел был осужден и отправлен на рудники в Казахстан, где потерял ногу. Павел Адельгейм был автором множества работ, посвященных наиболее острым и больным вопросам современной церковной действительности, 4 года вел свой блог, где публиковал проповеди. Последняя проповедь была опубликована за два дня до его трагической кончины.

Отец Павел Адельгейм преподавал в Православной школе Регентов и был горячо любим детьми

Отец Павел Адельгейм преподавал в Православной школе Регентов и был горячо любим детьми

На его счету два восстановленных храма в Пскове и один построенный в Псковской области, православная общеобразовательная школа регентов, которую он создал и содержал в течение 16 лет и приют для детей-инвалидов с выраженной психической патологией.

Прихожане вспоминают отца Павла как хорошего учителя, строгого в нужных вопросах священника, не боящегося бороться за правду. Вспоминают его как человека, в глазах которого всегда можно было найти сочувствие в сложной для тебя ситуации. Его вспоминают как Человека, который никогда не отказывал в помощи. Даже погиб отец Павел от руки человека, которого приютил у себя дома по просьбе знакомой.

«Уныние возникает тогда, когда утрачена надежда. А нам – христианам – надежду на промысел Божий терять нельзя. Надежду потерять – всё потерять», - писал как-то отец Павел.

Вера Михайловна с дочерью Машей за столом на кухне, где был убит отец Павел. Фото: Сергей Чапнин / Pravmir.ru

Вера Михайловна с дочерью Машей за столом на кухне, где был убит отец Павел. Фото: Сергей Чапнин / Pravmir.ru

И семья отца Павла тоже не теряет надежду и верит в помощь неравнодушных псковичей.

Реквизиты для пожертвований можно найти в закрепленном посте в созданной для пожертвований группе Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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