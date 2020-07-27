Олимпиада за 200 рублей. На эти деньги жили, ели и смотрели соревнования

Когда Москва подавала заявку на проведение Олимпийских игр, в городе начали строить множество спортивных сооружений, несмотря на их большое количество.

Тысячи людей самых различных профессий приняли участие в этой подготовке от архитекторов до музыкантов.

Газета «Правда» в то время писала: «Впервые Олимпийские игры вступают на землю социалистического государства, которое постоянно заботится о гармоничном развитии людей, о широком внедрении физической культуры и спорта в жизнь народа. Игры будут способствовать укреплению мира во всем мире, добрососедских отношений между народами, послужат дальнейшему развитию международного движения. послужат делу дальнейшего развития олимпийского движения».

В Пскове в то время было бюро экскурсий и путешествий «Спутник». Именно там Воронцов, будучи директором школы в Новосокольниках, приобрел путёвку на Олимпиаду.

Без бродяг

Потрачено было 214 рублей 76 копеек вместе с дорогой, при зарплате в 320 рублей это никак не отразилось на семейном бюджете.

Мне посчастливилось в составе молодежной делегации от Псковской области присутствовать на первой половине Олимпиады -80 в Москве. Столица поразила чистотой, просторами, она была какая-то необычная, радостная. Оказалось, всех бродяг вывезли из города.

Фото из личного архива Воронцова

Церемония открытия игр ХХ11 Олимпиады проходила на стадионе имени В.И. Ленина в Лужниках 19 июля. На аренах разместилось около 100 тысяч зрителей.

На весь период Олимпиады за нашей делегацией был закреплен автобус, который доставлял до мест соревнований. На нем нас и привезли задолго до начала торжественного открытия – для прохождения тщательного контроля через миноискатели.

На открытии в правительственной ложе находился руководитель международного олимпийского комитета, все секретари компартий из социалистических стран, наш Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и другие видные деятели.

Праздник начался с зажжения традиционного огня в чаше Олимпийского стадиона и шествия команд. Туда приехали команды или представители более чем из 120 стран мира. Затем начался большой феерический праздничный концерт, Запомнились слова звучавшей песни, ставшей гимном Олимпиады: «…Будет земля счастливой и молодой…».

Внимание зрителей было приковано к шествию команд, праздничному концерту и, конечно, к правительственной трибуне, где расположились главы государств. Их столик был заставлен красивыми бутылками. Правда, что в них, разглядеть было сложно даже в бинокль.

После окончания концерта все зрители шли по живому коридору конной милиции до станции метро «Сокол».

Каждый день псковичи ездили на соревнования: волейбол, футбол, легкая атлетика, борьба. А вечером культурная программа, зажигательные танцы с красавицами-кубинками и песни об Острове Свободы: «Куба – любовь моя!»

Похорошела, помолодела в то лето древняя Москва. Олимпиада шла своим чередом, а сотни москвичей несли трудовую вахту.

Гостей Олимпиады не обижали питанием: выдали талоны, по которым мы питались в ресторане блюдами, которые готовили из финских продуктов. А вдобавок невиданные яства: баночки, коробочки с кремом, джемом, маленькие бутылочки с соками. Псковичи даже с собой набрали таких коробочек, родных удивили и знакомым раздавали в качестве сувениров.

В магазинах промышленных товаров не было, хоть и очень хотелось принарядиться. Единственное, что я привез домой – сувенирный самовар, игрушечного медвежонка и книгу об Играх «День за днем». Они так и остались для меня напоминанием об Олимпиаде-80. Олимпиада, любовь моя!

Конечно, очень хотелось бы побывать на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но мечты, увы, не сбылись. Теперь путевку, которая не отразилась бы на семейном бюджете, не купишь. Что ж, пусть теперь радуется другое поколение…

Самое сильное и неизгладимое впечатление в моей памяти от увиденного оставила поездка на Олимпиаду Москва-80.

Ветеран педагогического труда, пенсионер Петр Воронцов.