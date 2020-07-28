Дети микрорайона "Родина" в Пскове ставят шах и мат унынию и скуке

Квалифицированный педагог и шахматист Арслан проживает во дворах улицы Никольской со своей семьей. Прошлым летом коммунальная служба "ПсковЖилСервис", обслуживающая Владимирскую улицу, предложила Арслану организовать бесплатный кружок прямо во дворах:

"Я подрабатывал в школе, вел обучение шахматам для вторых классов. Времени особо не хватало, что бы занятия были профессиональными. Потом у нас с домоуправлением родилась идея создать шахматный клуб прямо во дворах. Закупили первые столы, доски и опубликовали объявление в сообществе микрорайона. Многие заинтересовались".

Фото: Ольга Чернышева

Новость жители микрорайона приняли очень активно. Все, кто прокомментировал объявление об открытии клуба, были очень рады и благодарили организаторов за то, что возвращают к жизни ушедшие со временем любимые занятия:

"Напоминает старые добрые времена, - пишет жительница микрорайона, когда во дворах играли в шахматы, шашки, нарды. [в дальнейшем] Можно было бы пару столов поставить, чтобы дети могли играть в настольные игры, например в монополию".

Фото: Ольга Чернышева

Сегодня у клуба уже заняты все столы. На занятия приходят целыми семьями. Жанна Галаханова с дочками Эвелиной и Анфисой записались на занятия как только увидели объявление. В этом году старшая дочь Эва отправится на первенство России, так как показала отличные результаты в окружном чемпионате.

"Старшая дочка так и говорит: шахматы - это любовь.- рассказывает Жанна Галаханова. А младшей вот, бабушка связала кофточку с изображением ферзя. Мы, взрослые, не играем, но детей играть водим в клуб уже второй год. Причем изначально мы их не заставляли, они сами захотели. Да и педагог очень хороший, общительный и приятный молодой человек".

Фото: Ольга Чернышева

Сначала домоуправление закупило обычные школьные парты. Но сегодня на детской площадке, где собирается клуб "12 стульев", стоят несколько цветных "антивандальных" столов со скамейками. В планах на будущее - поставить шатры, чтобы даже в дождь игры и соревнования не прекращались.

"Ребята проводят на улице практически весь световой день. Тут прекрасная инфраструктура, везде детские и спортивные площадки. - рассказывает руководитель клуба. Каждый может найти себе занятия сам. Но так, чтобы это было по принципу "Красного уголка", который когда-то был при домоуправлениях, причем бесплатно, такой возможности у них еще не было. Даже, если они приходят сюда просто тусоваться - это тоже классно. Тут они не подерутся и не ругаются матом. Детям у нас интересно, а родителям спокойно".

Фото: Ольга Чернышева

Несмотря на то, что клуб доступен бесплатно для всех желающих, Арслан Байрамов очень ответственно подходит к преподаванию. Еще в прошлом году подход ко всем ученикам был образовательного характера. Все занимались шахматами серьезно и строго, по часам и записи. Но со временем Арслан поменял тактику:

"Вся задача в том, чтобы здесь ребята получили такую "шахматную прививку". Но у всех разный возраст и усидчивость. Еще в том году я понял, что кружок не должен существовать как что-то образовательное. Без условия контроля знаний, как в обычном кружке, обучение может происходить только через игру".

Фото: Ольга Чернышева

Сегодня во время занятий у детей есть возможность разрядить усидчивость, поиграв с мячом, на горках или турниках. Основной своей миссией Арслан считает прививание у детей интереса. Если это получается, дети продолжают заниматься шахматами и дальше.

Это позволяет уберечь детей от занятий, которые могут построить у подростков неправильные жизненные ориентиры. Ведь ребенку уже неинтересно оставаться в стороне, когда два раза в неделю все дворы прикованы к шахматным доскам у дома №2. А в воскресенье там проходят настоящие турниры со сладкими и практичными призами.