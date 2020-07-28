Названы топ-5 необычных профессий Псковской области

Псковская область стала одной из тех областей, где необычные профессии к тому же имеют и не маленькую ставку. Приглядитесь, вдруг вы неожиданно откроете в себе талант к укладыванию шпрот, блоггерству или решите зарабатывать на компьютерных играх.

1. Рабочий по уходу за животными - https://hh.ru/vacancy/37977476 (от 12 130 до 15

000 руб. до вычета НДФЛ)

2. Официант на "Ласточку" - https://hh.ru/vacancy/37796002 (от 25 000 до 30 000

руб. на руки)

3. Тренер по киберспорту - https://hh.ru/vacancy/37814174 (от 20 000 руб. до

вычета НДФЛ)

4. Укладчик на производство шпрот - https://hh.ru/vacancy/37768865 (от 25 000 до

50 000 руб. на руки)

5. Преподаватель курса по блоггингу (медиа-тренер) -

https://hh.ru/vacancy/37813764