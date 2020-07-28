В каком направлении путешествуют псковичи летом 2020 года

На данный момент самым востребованным внутри страны рейсом стал Москва — Ростов-на-Дону. В тройку самых популярных направлений также вошли: Москва — Переславль-Залесский и Москва — Воронеж.

Возрастает спрос на путешествия из Москвы в Рязань, Саратов, Новомосковск, Каменск-Шахтинский. В прошлом году по этим направлениям ездили мало, а сейчас эти города занимают места с 7-го по 10-е.

Из Пскова чаще всего выбирают направление до Санкт-Петербурга. В прошлом же году у псковичей были популярны направления в Прибалтийские страны. Однако сейчас, в связи с пандемией, границы с Евросоюзом еще закрыты.

Из Пскова в августе можно будет долететь на самолете до Симферополя, а билеты в направлении Псков – Калининград и Псков – Анапа выкуплены на 100 %.

Псковская РЖД также предлагает прямой рейс до Евпатории, который запустят со 2 августа. Билеты на юг уже покупают в кассах и на сайте.