2020-07-28T14:07:35+03:00
Общество

В каком направлении путешествуют псковичи летом 2020 года

В России путешественники начали выбирать другие направления сравнительно с прошлым годом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе сервиса поездок и путешествий Туту.ру, изучив продажи билетов на автобусы на лето 2020.
Анна Лаба
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На данный момент самым востребованным внутри страны рейсом стал МоскваРостов-на-Дону. В тройку самых популярных направлений также вошли: Москва — Переславль-Залесский и Москва — Воронеж.

Возрастает спрос на путешествия из Москвы в Рязань, Саратов, Новомосковск, Каменск-Шахтинский. В прошлом году по этим направлениям ездили мало, а сейчас эти города занимают места с 7-го по 10-е.

Из Пскова чаще всего выбирают направление до Санкт-Петербурга. В прошлом же году у псковичей были популярны направления в Прибалтийские страны. Однако сейчас, в связи с пандемией, границы с Евросоюзом еще закрыты.

Из Пскова в августе можно будет долететь на самолете до Симферополя, а билеты в направлении Псков – Калининград и Псков – Анапа выкуплены на 100 %.

Псковская РЖД также предлагает прямой рейс до Евпатории, который запустят со 2 августа. Билеты на юг уже покупают в кассах и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком направлении путешествуют псковичи летом 2020 года
В России путешественники начали выбирать другие направления сравнительно с прошлым годом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе сервиса поездок и путешествий Туту.ру, изучив продажи билетов на автобусы на лето 2020.
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