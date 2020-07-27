Билеты на прямой поезд Псков – Евпатория уже в продаже

27 Июль 2020 2020-07-27T17:28:56+03:00

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Псковичи покупают билеты на прямой поезд до Крыма. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Из Пскова со 2 августа запускают новое направление до Евпатории на поезде. «Два вагона будут следовать из Пскова до Чудово с остановкой в Великом Новгороде. В Чудово они будут присоединяться к поезду «Санкт-Петербург – Евпатория». – отметили в комитете.

Отправляться состав будет 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября. Выезд назначен на 13:20 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU